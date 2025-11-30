1 декабря отключат свет в трех микрорайонах Пензы

30.11.2025 | 10:05

В понедельник, 1 декабря, в Пензе планируются отключения электричества в Райках, микрорайоне Согласие и в поселке Совхоз Заря.

С 8:10 до 16:00 света не будет по адресам:

- Касторная, 6, 10-13, 15-23, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 34,36,б/н; 1-й пр-д Марата, 1, 3, 6; 2-й пр-д Марата, 4; ул. Марата, 7,7а, 3Б, 4, 4а, 5, 9, 11-14, 16-32 (четные), 36/2,з/у № 3; 2-я Светлая, 3, 5, 6, 8-14, 16, 18, 20, 21-35 (нечетные); 3-я Светлая, 26.

С 8:30 до 12:00:

- Весенняя, 13; Горная, 83, 85, 87, 95, 96, 97, 97Б, 100, 100а, 102, 108; ул. Жуковского, 65, 70, 72-75, 77-79, 81-85, 87-89, 91, 92, 94, 96, 102; Проломная, 30, 33, 33а, 36-38, 40-49, 51, 52, 54-61, 63-79 (нечетные), 85-91 (нечетные); Проломный пр-д, 5.

С 8:30 до 15:30:

- Бекешская, 4, 6, 8, 10, 12, 39д; Мотоциклетная, 50-62(четные); Средняя 28а, 29, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 37; ул. Тимирязева, 47, 49, 49а, 51, 51а, 52, 54-76а, 76, 80; ул. Чайковского, 2, 6-10(четные), 16, 18; 1-й пр-д Яблочкова, 8, 10, 12, 14-20, 21-41 (нечетные).

С 8:30 до 16:00:

- 1-й Гражданский пр-д, 3/1, 4-8, 10, 12; 2-й, Гражданский пр-д, 3, 4, 5, 5в; ул. Дарвина, 1, 1а, 3, 5-11, 14-30 (четные), 36; пр-д Дарвина, 1/60, 4-6, 8, 8а; ул. Жуковского, 47; ул. Ключевая, 79, 81, 83, 84, 86, 93а, 98-112Б (четные); пр-д Некрасова, 3-13, 15-20, 22, 25, 27-31, 33, 34, 35; ул. Некрасова, 27, 33, 35, 37, 40, 46, 48; Ново-Гражданская, 11-31 (нечетные), 32-34, 36-50, 52-80 (четные); Проломная, 1, 4в; ул. Пугачева, 101, 103, 107, 109, 113; ул. Пушкина, 136-144 (четные), 148, 152-158 (четные), 164-170 (четные); Солдатская, 37, 39, 41.

С 13:00 до 15:30:

- ул. Владимира Квышко, 30; ул. Дмитрия Шорникова, 13; ул. Новоселов, уч. 425, 431, 457, 528, 588; ул. Сергея Кустова, 29;

- СНТ «Заря», уч. 354, 357, 362, 368, 372, 378, 426, 435, 437, 451, 499, 503, 520, 582, 594, 595, 596, 645.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.