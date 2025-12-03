Стало известно, где отключат свет в Пензе 4 декабря

03.12.2025 | 09:24

В четверг, 4 декабря, в части домов Пензы отключат электричество. В список, опубликованный ресурсниками, вошли микрорайоны Согласие, Райки и Дегтярный Затон.

С 8:10 до 16:00 без света останутся:

- ул. Касторная, 6, 10-13, 15-23, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 36; 1-й пр-д Марата, 1, 3, 6; 2-й пр-д Марата, 4; ул. Марата, 3Б, 4, 4а, 5, 7, 7а, 9, 11-14, 16-32 (четные), 36/2, з/у № 3; ул. 2-я Светлая, 3, 5, 6, 8-14, 16, 18, 20, 21-35 (нечетные); ул. 3-я Светлая, 26.

С 8:30 до 15:30:

- ул. Аминевка; ул. Тимирязева; 3-й пр-д Тимирязева. Какие именно дома попадут под отключение, не уточняется.

С 8:30 до 16:00:

- 1-й Гражданский пр-д, 3/1, 4-8, 10, 12; 2-й Гражданский пр-д, 3, 4, 5, 5в; ул. Дарвина, 1, 1а, 3, 5-11, 14-30 (четные), 36; пр-д Дарвина, 1/60, 4-6, 8, 8а; ул. Жуковского, 47; ул. Ключевая, 79, 81, 83, 84, 86, 93а, 98-112Б (четные); пр-д Некрасова, 3-13, 15-20, 22, 25, 27-31, 33, 34, 35; ул. Некрасова, 27, 33, 35, 37, 40, 46, 48; ул. Ново-Гражданская, 11-31 (нечетные), 32-34, 36-50, 52-80 (четные); ул. Проломная, 1, 4в; ул. Пугачева, 101, 103, 107, 109, 113; ул. Пушкина, 136-144 (четные), 148, 152-158 (четные), 164-170 (четные); ул. Солдатская, 37, 39, 41.

С 13:00 до 15:00:

- ул. Баженова, 24, 24а, 37а, 39, 59, 61, 61а, 67, 69, 71, 73, 73а, 75, 77, 79, 79а; пр-д Бунина, 1-12, 14; ул. Бунина, 2-4, 6, 8, 10; пр-д Вересаева, 1, 3, 5; ул. Достоевского, 1, 1а, 3, 3а, 15а, 39, 82, 84;; пр-д Достоевского, 15; 1-й пр-д Достоевского, 1-15, 17, 19, 21, 56, 56в, 64, 66, 68, 70, 72; ул. Казанская, 32, 38; ул. Крымская, 9, 11, 13, 15, 17, 89, 91; 1-й Крымский пр-д, 1, 1а, 1Б, 2; ул. Литературная, 2, 5, 41; 1-й Литературный пр-д, 1, 2а, 5-8, 10.