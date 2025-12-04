В Пензе обследуют здание недостроенного цирка

04.12.2025 | 08:43

В Пензе здание недостроенного цирка обследуют специалисты. Это случится «в скором времени», сообщил представитель регионального правительства.

Также выберут организацию для завершения строительства.

Возведение цирка - тема, которая беспокоит многих пензенцев. Главный вопрос - когда работы завершатся.

«К сожалению, Пензенская область не отвечает за строительство цирка, так как сам объект и земля, на которой он находится, - это федеральная собственность. Дальнейшую судьбу цирка и его строительство определяет организация «Росгосцирк». К сожалению, Пензенская область на данный момент не может ничего с этим сделать», - сообщил представитель регионального правительства на странице губернатора во «ВКонтакте».

Учреждение культуры строится в Пензе с 2013 года. Изначально планировалось возвести его к 2014-му, но процесс затянулся надолго. Новые сроки сдачи объекта устанавливались и затем продлевались.

В 2024-м выяснилось, что работы на стройплощадке вообще не ведутся. Причиной остановки процесса стало расторжение контракта между Росгосцирком и генподрядчиком из-за систематического выполнения работ ненадлежащего качества.

На тот момент техническая готовность объекта, по информации Росгосцирка, составляла 51,57%.

Сроки возобновления работ и, следовательно, сдачи учреждения в эксплуатацию должны были определить после завершения судебного процесса, связанного с оспариванием решения ФКП «Росгосцирк» об одностороннем отказе от исполнения контракта.

По последним данным, озвученным в июне 2025-го генеральным директором Росгосцирка Сергеем Беляковым, работы надеются закончить в течение 2-3 ближайших лет.