В Пензе обследуют здание недостроенного цирка

В Пензе здание недостроенного цирка обследуют специалисты. Это случится «в скором времени», сообщил представитель регионального правительства.
Также выберут организацию для завершения строительства.
Возведение цирка - тема, которая беспокоит многих пензенцев. Главный вопрос - когда работы завершатся.
«К сожалению, Пензенская область не отвечает за строительство цирка, так как сам объект и земля, на которой он находится, - это федеральная собственность. Дальнейшую судьбу цирка и его строительство определяет организация «Росгосцирк». К сожалению, Пензенская область на данный момент не может ничего с этим сделать», - сообщил представитель регионального правительства на странице губернатора во «ВКонтакте».
Учреждение культуры строится в Пензе с 2013 года. Изначально планировалось возвести его к 2014-му, но процесс затянулся надолго. Новые сроки сдачи объекта устанавливались и затем продлевались.
В 2024-м выяснилось, что работы на стройплощадке вообще не ведутся. Причиной остановки процесса стало расторжение контракта между Росгосцирком и генподрядчиком из-за систематического выполнения работ ненадлежащего качества.
На тот момент техническая готовность объекта, по информации Росгосцирка, составляла 51,57%.
Сроки возобновления работ и, следовательно, сдачи учреждения в эксплуатацию должны были определить после завершения судебного процесса, связанного с оспариванием решения ФКП «Росгосцирк» об одностороннем отказе от исполнения контракта.
По последним данным, озвученным в июне 2025-го генеральным директором Росгосцирка Сергеем Беляковым, работы надеются закончить в течение 2-3 ближайших лет.
