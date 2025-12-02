Общество

В части Терновки отключили воду из-за аварии

С утра вторника, 2 декабря, в части Терновки отключили воду из-за аварии. Была выявлена утечка на водопроводе.

Ресурс отключили по следующим адресам:

- ул. Пушанина, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 9а, 9Б, 10 (детсад), 11, 12, 13, 16, 18, 20, 20а (поликлиника), 22, 24, 26, 28, 32, 34, ЗО, 38, 4О, 42, 44, 46а (административное здание), 48, 54, 77 (колония № 5), частный сектор;

- ул. Экспериментальная, 1, 2, 2а, 2Б (детсад), 3, 4, 5, 6, 6а (школа), 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19;

- Электрический пр-д, 14 (госпиталь).

Время окончания ремонтных работ ресурсники не указали.

Жители Терновки в районном чате сообщили, что в заявленном списке перечислены не все адреса, где отсутствует вода.

