С утра вторника, 2 декабря, в части Терновки отключили воду из-за аварии. Была выявлена утечка на водопроводе.
Ресурс отключили по следующим адресам:
- ул. Пушанина, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 9а, 9Б, 10 (детсад), 11, 12, 13, 16, 18, 20, 20а (поликлиника), 22, 24, 26, 28, 32, 34, ЗО, 38, 4О, 42, 44, 46а (административное здание), 48, 54, 77 (колония № 5), частный сектор;
- ул. Экспериментальная, 1, 2, 2а, 2Б (детсад), 3, 4, 5, 6, 6а (школа), 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19;
- Электрический пр-д, 14 (госпиталь).
Время окончания ремонтных работ ресурсники не указали.
Жители Терновки в районном чате сообщили, что в заявленном списке перечислены не все адреса, где отсутствует вода.
Новости по теме
- Объявлены отключения света в Пензе 3 декабря
- В Пензе «Т Плюс» представила студентам книгу «ЭнергоАрмия»
- 2 декабря жители Согласия и Райков останутся без электричества
- 1 декабря отключат свет в трех микрорайонах Пензы
- Более 4 000 пензенцев могут остаться без света из-за долгов
- 28 ноября отключат свет в центре и 4 микрорайонах Пензы
- Стало известно, где отключат свет в Пензе 27 ноября
- Часть микрорайона Арбеково осталась без отопления и ГВС
- 26 ноября отключат свет в центре Пензы, Терновке и Веселовке
- 25 ноября отключат свет на Бугровке, в Райках и Междуречье
Последние новости
- Установка и обслуживание домика Деда Мороза обойдутся в 250 000
- В Пензенской области зарегистрировали 3 случая гриппа
- Купить, а не копить: квартиры с первоначальным взносом менее 1 млн
- В Кузнецке объявили о старте акции «Новый год - вместе!»
- Приставы убедили медиков выдать сенсоры ребенку с диабетом
- Пензенца оштрафовали за мусор у ручья Безымянного
- Объявлены отключения света в Пензе 3 декабря
- Перед Новым годом в регионе усилят охрану хвойных деревьев
- 2 декабря в Пензенской области будет облачно и без осадков
- Оформить горячее питание для детей бойцов СВО можно на «Госуслугах»
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!