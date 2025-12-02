Объявлены отключения света в Пензе 3 декабря

02.12.2025 | 09:12

В среду, 3 декабря, в части домов Пензы отключат электричество. В список, опубликованный ресурсниками, вошли микрорайоны Согласие, Стрела и Райки.

С 8:10 до 16:00 без света останутся:

- ул. Касторная, 6, 10-13, 15-23, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 36; 1-й пр-д Марата, 1, 3, 6; 2-й пр-д Марата, 4; ул. Марата, 3Б, 4, 4а, 5, 7, 7а, 9, 11-14, 16-32 (четные), 36/2, з/у № 3; ул. 2-я Светлая, 3, 5, 6, 8-14, 16, 18, 20, 21-35 (нечетные); ул. 3-я Светлая, 26.

С 8:30 до 15:00:

- ул. Герцена, 87, 89, 91, 95, 97, 99, 108, 112, 114; Конный пер., 1, 3-9, 11, 13-21, 23, 25, 27, 29; Конный пер./ул. Мельничная, 31/58; ул. Мельничная, 41; ул. Луначарского, 89-94, 96, 98, 99а, 100-102; ул. Пугачева, 50; ул. Теплова, 2-17, 19, 21, 23, 23Б, 25, 27; ул. Ухтомского,

68, 99, 101, 101а, 103, 103Б, 105, 107, 109, 111, 113.

С 8:30 до 16:00:

- 1-й Гражданский пр-д, 3/1, 4-8, 10, 12; 2-й Гражданский пр-д, 3, 4, 5, 5в; ул. Дарвина, 1, 1а, 3, 5-11, 14-30 (четные), 36; пр-д Дарвина, 1/60, 4-6, 8, 8а; ул. Жуковского, 47; ул. Ключевая, 79, 81, 83, 84, 86, 93а, 98-112Б (четные); пр-д Некрасова, 3-13, 15-20, 22, 25, 27-31, 33, 34, 35; ул. Некрасова, 27, 33, 35, 37, 40, 46, 48; ул. Ново-Гражданская, 11-31 (нечетные), 32-34, 36-50, 52-80 (четные); ул. Проломная, 1, 4в; ул. Пугачева, 101, 103, 107, 109, 113; ул. Пушкина, 136-144 (четные), 148, 152-158 (четные), 164-170 (четные); ул. Солдатская, 37, 39, 41.