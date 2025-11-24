25 ноября отключат свет на Бугровке, в Райках и Междуречье

24.11.2025 | 09:01

Во вторник, 25 ноября, в части домов отключат электричество из-за плановых ремонтных работ на сетях. В список, опубликованный ресурсниками, попали адреса в центре Пензы, Междуречье, Райках, Свинтресте, на Бугровке, Барковке, а также в 5-м микрорайоне Засечного.

С 8:30 до 15:30 без света останутся:

- 4-й пр-д Громова, 15-19; ул. Есенина, 1-8, 10-13, 15-18, 23-31, 34-44 (четные), 48, 50, з/у 9; ул. Огарева, 137, 137/48, 139, 141-148, 150-153, 155-166, 168-176 (четные); ул. Островского, 179Б, 179в, 179г; ул. Правды, 154а, 180, 182.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Айвазовского, 2-6, 8-29, 31, 33, 34-39, 41-43, 45, 46, 48-51, 53, 55, 57; ул. Берсенева, 2, 5; ул. Брюллова, 2-25, 27, 29; ул. Васнецова, 3-9, 11; ул. Горюшкина-Сорокопудова, 4, 5, 6; ул. Крамского, 42, 46, 46а, 48, 52-66 (четные), 71, 73, 190; ул. Кустодиева, 1, 1а, 7, 9, 10-13, 15-19, 22-38; ул. Левитана, 23, 24, 25-35 (нечетные); ул. Левитана/ул. Берсенева, 37/4; ул. Междуречье, 21; ул. Полтавская, 65; 1-й Полтавский пр-д, 16; ул. Рокотова, 1-6, 8-20, 22-52 (четные); ул. Саврасова, стр. 5; пр-д Тропинина, 1, 2; ул. Федотова, 1, 3, 5, 7-25, 27, 29, 31;

- ул. Айвазовского, 40, 44, 160; ул. Брюллова, 29а; ул. Васнецова, 10, 12-21, 23; ул. Кустодиева, 42, 44; ул. Кустодиева/ул. Горюшкина-Сорокопудова, 39; ул. Междуречье, 2-я очередь, 33; ул. Полтавская, уч. 76, 80;

- СНТ Искра-1 (Барковка);

- ул. Громова, 1-8, 11, 13-18; ул. Карпинского, 84, 86, 88, 92-138 (четные), 142, 144, 146, 148; ул. Мотоциклетная, 45-65 (нечетные), 66-92, 94-103, 106-112, 114-138, 140; Мотоциклетный пр-д, 2-14, 16-27, 29, 31-34, 36; Мотоциклетный пер., 3-5, 8-11, 13, 15, 18, 20; ул. Средняя, 38, 40, 41/57, 42, 43, 45, 47, 49, 51; ул. Средняя/ул. Мотоциклетная, 36/59; Строительный пер., 4Б, 6; пер. Тимирязева, 1, 3-6, 8, 8а, 11, 13-16, 18, 20; пр-д Тимирязева, 1-17, 19, 21-37 (нечетные); ул. Тимирязева, 77-79, 81-88, 90-104, 106-120, 122-126 (четные); 2-й пр-д Яблочкова, 8-14 (четные), 15-25, 27-31 (нечетные);

- ул. Кольцевая, 23, 27-37 (нечетные), 57, 59, 61, 67, 80, 82, уч. 57Б, 63, 81, 83; ул. Романовка, 2-46 (четные), 39а, 47-52, 54, 55-65 (нечетные), 61, 191;

- ул. Кольцевая, 49.

С 9:00 до 16:00:

- ул. Володарского, 83, 85, 89/3; ул. Суворова, 62.

С 9:00 до 16:30:

- ул. Волжская, 2а, 5/32, 7, 8; ул. Галетная, 13, 15, 17, 31-41 (нечетные), 42-52, 54-68 (четные), 72-88 (четные); 1-й Галетный пр-д, 3-8; 2-й Галетный пр-д, 6, 8; 3-й Галетный пр-д, 3-8, 10Б, 11/14, 13; 4-й Галетный пр-д, 3, 4, 6, 8, 10; 5-й Галетный пр-д, 3-6, 8; 6-й Галетный пр-д, 3, 4; ул. Индустриальная, 50а, 52, 56, 58, 60-76, 78-80, 80а, 82-91; пр-д Индустриальный, 1/27, 2-10, 12, 12а, 14; ул. Стрелочная, 11, 17-27 (нечетные), 35, 35а; ул. Токарная, 20, 22, 24, 26, 27/21, 29/18, 31, 35, 37, 39; 1-й Токарный пр-д, 1, 3-6, 20, 22, 23-31, 33-36, 38-40, 41-49 (нечетные).