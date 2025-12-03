В Пензе почтили память безымянных героев

В среду, 3 декабря, в День неизвестного солдата, пензенцы возложили цветы к Вечному огню у монумента воинской и трудовой славы.
Дата была учреждена в память о безымянных российских и советских воинах, отдавших свои жизни во время боевых действий на территории России или за ее пределами.
В торжественном мероприятии приняли участие ветераны, чиновники, представители общественных организаций, школьники.
Собравшиеся почтили минутой молчания подвиг героев, в разные годы погибших на полях сражений. В их честь прозвучали оружейные залпы.
«Священный долг - хранить и передавать будущим поколениям память о мужестве и самоотверженности всех, кто отдал жизнь за Родину», - подчеркнул глава Пензы Олег Денисов в своем телеграм-канале.
Новости по теме
- История Пензы: Памятник Белинскому скрыт от глаз горожан
- «Памятник картошке фри» исчез из российского города
- В Тамалинском районе проведут археологическую разведку
- Паровоз на улице Луначарского хотят отремонтировать
- В Пензе собираются отремонтировать историческое здание на Московской
- В Мокшане отремонтируют историческое здание XIX века
- В Пензе памятник В. И. Ленину могут отремонтировать в 2026-2027 годах
- В Лопатинском районе обнаружили памятник археологии
- В Пензе отметил 99-летие участник Великой Отечественной войны
- В Малосердобинском районе выявили памятник археологии
Последние новости
- В Пензе изменили номер для записи на прием участников СВО
- Раскрыт простой способ выбрать качественную колбасу в магазине
- 4 эффективных способа из СССР помогут избавиться от тараканов
- В Пензе ноябрь побил температурный рекорд XIX века
- «Термодом» предлагает коммерческую недвижимость в Пензе и Спутнике
- На площади Ленина началась сборка домика Деда Мороза
- Невролог разъяснила причины тряски ногой под столом
- В Госдуме рассмотрят законопроект об отключении услуг связи
- На Земле ожидается первая магнитная буря зимы
- 5 декабря в Пензе закроют проезд по Ленинскому путепроводу
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!