В Пензе почтили память безымянных героев

03.12.2025 | 16:58

В среду, 3 декабря, в День неизвестного солдата, пензенцы возложили цветы к Вечному огню у монумента воинской и трудовой славы.

Дата была учреждена в память о безымянных российских и советских воинах, отдавших свои жизни во время боевых действий на территории России или за ее пределами.

В торжественном мероприятии приняли участие ветераны, чиновники, представители общественных организаций, школьники.

Собравшиеся почтили минутой молчания подвиг героев, в разные годы погибших на полях сражений. В их честь прозвучали оружейные залпы.

«Священный долг - хранить и передавать будущим поколениям память о мужестве и самоотверженности всех, кто отдал жизнь за Родину», - подчеркнул глава Пензы Олег Денисов в своем телеграм-канале.