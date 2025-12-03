Общество

В Пензе почтили память безымянных героев

Печать
Telegram

В среду, 3 декабря, в День неизвестного солдата, пензенцы возложили цветы к Вечному огню у монумента воинской и трудовой славы.

В Пензе почтили память безымянных героев

Дата была учреждена в память о безымянных российских и советских воинах, отдавших свои жизни во время боевых действий на территории России или за ее пределами.

В торжественном мероприятии приняли участие ветераны, чиновники, представители общественных организаций, школьники.

В Пензе почтили память безымянных героев

Собравшиеся почтили минутой молчания подвиг героев, в разные годы погибших на полях сражений. В их честь прозвучали оружейные залпы.

В Пензе почтили память безымянных героев

«Священный долг - хранить и передавать будущим поколениям память о мужестве и самоотверженности всех, кто отдал жизнь за Родину», - подчеркнул глава Пензы Олег Денисов в своем телеграм-канале.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото администрации Пензы
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети