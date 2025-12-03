Раскрыт простой способ выбрать качественную колбасу в магазине

При покупке колбасы важно ориентироваться не только на внешний вид и цену, но и на состав. Современный рынок предлагает десятки видов продукции. Среди этого разнообразия легко наткнуться на товары с большим количеством заменителей и добавок.
Чтобы выбрать действительно качественный продукт, эксперты рекомендуют тщательно изучать состав продукта.
Мясо должно быть на первом месте. Список ингредиентов колбасы должен начинаться с говядины, свинины, курицы или индейки. Если первым указан «мясной продукт», «мясо птицы механической обвалки» или «белковый стабилизатор», то такое изделие содержит минимум цельного мяса и относится к бюджетным вариантам.
Небольшое количество добавок с маркировкой «Е» в вареной колбасе допускается стандартами, но их избыток говорит о низком качестве продукта. Стоит насторожиться, если в составе много крахмала, влагоудерживающих агентов, усилителей вкуса, ароматизаторов и красителей.
Согласно техническому регламенту, колбасные изделия делятся на категории: А - 60% и более мышечной ткани, это качественная мясная колбаса; Б - от 40% до 60% мышечной ткани; В - менее 40% мышечной ткани; Г - до 20% мяса.
Насторожить покупателя должен и неестественный цвет колбасы. Слишком яркий розовый оттенок может говорить о большом количестве красителей.
