Стало известно, где отключат свет в Пензе 27 ноября

26.11.2025 | 09:47

В четверг, 27 ноября, в Пензе из-за работ на сетях планируются отключения электричества в центре, на Бугровке, в Райках и Веселовке.

С 8:30 до 15:30 света не будет по адресам:

- пр-д 8 Марта, 1а, 1-5, 8; ул. 8 Марта, 12, 16, 16а, 22; Красноармейская, 44, 44а, 46, 47, 49-63, 65; ул. Краснознаменная, 31, 33Б, 34-40, 42, 44, 44а, 44Б; 1-й Краснознаменный пр-д, 1-13, 15; Краснознаменный пр-д, 5; ул. Огарева, 89-100, 102-116, 112а, 118, 118в; 1-й пр-д Огарева, 1, 3, 4-11; ул. Островского, 70а, 72, 74, 76, 77а, 78-89, стр. 91, 92, 93, 94, 95, 97, 99, 101, 103; ул. Правды, 83, 85-106, 109, 110; ул. Производственная, 42, 44, 46-55, 57, 59, 61; 2-й Средний пр-д, 1-15, 17-24; ул. Средняя, 59, 69;

- ул. Аминевка; ул. Тимирязева; 3-й пр-д Тимирязева. Какие именно дома попадут под отключение, не уточняется.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Аксакова, 33/6, 41, 43, 44, 45, 47-61, 63, 65; ул. Балашовская, 8, 9, 10; ул. Волгоградская, 2, 5, 6, 8-11, 13-27, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 37а, 44-52 (четные); 1-й Волгоградский пр-д, 7-12; 2-й Волгоградский пр-д, 3-10, 12, 13, 15, 17-23, 27, 28, 28Б, 29; 4-й Волгоградский пр-д, 3, 6-10; 5-й Волгоградский пр-д, 3-8, 10, 10а, 12, 17, 18, 20; ул. Вологодская, 1а; ул. Кубанская, 5-11 (нечетные), 17, 19; ул. 2-я Кубанская, 14, 16, 18, 25, 29, 31; ул. Окружная, 37, 39, 41, 51; ул. Орловская, 7а, 7Б, 7/5, 8а, 9, 10, 10а, 11, 11а, 14-21, 24, 26-43, 45, 47, 49, 51; 3-й Орловский пр-д, 1, 8, 10, 12; ул. Ставропольская, 1-5, 7; 1-й Ставропольский пр-д, 3, 5; ул. Харьковская, 2-22 (четные), 26, 28, 30; ул. Чебышева, 24а;

- ул. Володарского, 9а, 15; ул. Московская, 14, 22, 24, 28, 30, 30а.