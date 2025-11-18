В Маньчжурии начался основной этап строительства водопровода

18.11.2025 | 19:00

В Пензе начался основной этап строительства магистрального водопровода в районе улиц Измайлова и Ново-Казанской. О ходе работ, стартовавших в октябре, рассказал глава города Олег Денисов.

По его словам, на площадку уже завезли все необходимые материалы.

«Приступаем к проколу грунта методом горизонтального направленного бурения. Затем в подготовленный «футляр» уложим трубу диаметром 500 мм», - написал чиновник на своих страницах в соцсетях во вторник, 18 ноября.

Он пояснил, что большинство работ будут выполняться закрытым способом, но на участке между домами № 6Б и 6г на Измайлова придется частично демонтировать асфальт на проезжей части. Тротуары при этом останутся полностью доступными для пешеходов, подчеркнул Денисов.

Трасса пройдет от Стрельбищенской, 15/1, до Измайлова, 65. Все работы планируется завершить в декабре.

Цена контракта составила 90 млн 289 тыс. 940 рублей. Ранее сообщалось, что на проектирование предусмотрено 3 млн 865 тыс. 160, на строительство - 86 млн 424 тыс. 780.