Объезд Спасска: одну дорогу разбили в процессе строительства другой

19.11.2025 | 13:06

Руководителя ООО «Спасский Дорсервис» признали виновным в ненадлежащем содержании асфальтового полотна.

Директор организации в ответе за дорогу Спасск - Дерябкино - Русский Шелдаис в границах Спасского района. Он допустил занижение обочины более чем на 15 см и появление выбоин, то есть не обеспечил безопасность движения.

На суде мужчина не стал отрицать свою вину.

По его словам, ямы и другие дефекты появились из-за строительства дороги в объезд Спасска. Из-за работ нагрузка на его участок значительно выросла. На устранение выбоин нужны большие средства, но у организации их нет.

Руководителю назначили наказание в виде административного штрафа в размере 24 000 рублей, сообщили в пресс-службе Спасского районного суда.

Строительство дороги в обход Спасска ведут на участке с 466-го по 487-й километр трассы М-5. К работам приступили несколько лет назад. К концу 2022-го объект был готов на 55%. Планировалось, что его сдадут в 2023-м, но срок перенесли на 2025-й.

Длина нового участка составит 23,1 км. Проект предусматривает создание 4-полосной дороги. На ней запланированы 3 развязки, связывающие М-5 и дорогу местного значения Спасск - Дерябкино, а также 5 сельхозпереездов, ведущих к фермерским хозяйствам.