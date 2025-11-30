В Пензе проверили работу маршрутов № 6, 26, 39, 70, 85 и 89

Сотрудники ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» в очередной раз проверили вечернюю работу общественного транспорта. Мониторинг провели на остановке «Ул. Российская».
Как выяснилось, пассажиры не могут войти и выйти через все двери в троллейбусах № 6 и в автобусах № 70. Водители автобусов № 26 и 70 не высаживали людей на остановочном пункте.
Кроме того, маршрутки № 39, 85 и 89 двигались с нарушением интервала.
«В связи с ненадлежащим исполнением условий контрактов перевозчикам ООО «Универсал Сервис», ООО «Транспорт Пензы» и ООО «Дилижанс Групп» были направлены требования (претензия) об уплате штрафов», - сообщили в ГКУ.
28 ноября специалистов не устроило качество обслуживания на маршрутах 39 и 55. Микроавтобусы прибывали на остановку «ТЦ «Лента» с нарушением интервала движения. Перевозчикам выдали предостережения.
При проверке, проведенной 26-го числа, в салонах автобусов № 70 обнаружили сиденья с поврежденной обивкой и отсутствие необходимой пассажирам информации. ООО «Транспорт Пензы» получило требование об уплате штрафа.
Новости по теме
- В Пензе проверили, как работают вечером три маршрута
- Столкновение грузовика и автобуса №134: возбуждено уголовное дело
- В ДТП на выезде из Пензы пострадали 5 пассажирок автобуса № 134
- На выезде из Пензы автобус № 134 попал в серьезную аварию
- Перевозчика с автобусного маршрута №70 накажут за состояние сидений
- Между Заречным и Пензой хотят запустить новый автобусный маршрут
- «Пункт назначения»: в Заре автобус №25 попал в шокирующее ДТП
- На проспекте Победы троллейбус попал в ДТП с легковой машиной
- В Пензе нет планов продлить автобусные маршруты в Зарю
- В Пензе проверили работу маршрутов № 39, 85, 89 и 70
Последние новости
- 1 декабря в Пензенской области ожидается туман
- В Спасском соборе установили мемориальную доску 1904 года
- Проблема с дорогой в Бессоновском районе привлекла внимание СКР
- «Схема Долиной»: в Госдуме задумались о защите покупателей жилья
- «Светофорное дерево» в Пензе погасло надолго
- Денис Соболев поздравил пензячек с Днем матери
- 1 декабря отключат свет в трех микрорайонах Пензы
- Последний день осени в Пензенской области будет тихим и теплым
- Подсчитано, во сколько обойдется новогодний стол в 2025-м
- В Пензе украшают главную новогоднюю елку
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!