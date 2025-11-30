В Пензе проверили работу маршрутов № 6, 26, 39, 70, 85 и 89

30.11.2025 | 12:31

Сотрудники ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» в очередной раз проверили вечернюю работу общественного транспорта. Мониторинг провели на остановке «Ул. Российская».

Как выяснилось, пассажиры не могут войти и выйти через все двери в троллейбусах № 6 и в автобусах № 70. Водители автобусов № 26 и 70 не высаживали людей на остановочном пункте.

Кроме того, маршрутки № 39, 85 и 89 двигались с нарушением интервала.

«В связи с ненадлежащим исполнением условий контрактов перевозчикам ООО «Универсал Сервис», ООО «Транспорт Пензы» и ООО «Дилижанс Групп» были направлены требования (претензия) об уплате штрафов», - сообщили в ГКУ.

28 ноября специалистов не устроило качество обслуживания на маршрутах 39 и 55. Микроавтобусы прибывали на остановку «ТЦ «Лента» с нарушением интервала движения. Перевозчикам выдали предостережения.

При проверке, проведенной 26-го числа, в салонах автобусов № 70 обнаружили сиденья с поврежденной обивкой и отсутствие необходимой пассажирам информации. ООО «Транспорт Пензы» получило требование об уплате штрафа.