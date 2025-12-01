В Пензе провели пробный пуск иллюминации на главной елке

01.12.2025 | 10:01

Вечером в воскресенье, 30 ноября, в Пензе провели пробное включение иллюминации главной новогодней елки.

Глава города Олег Денисов выложил во «ВКонтакте» видеозапись под названием «Пробный пуск» в 21:33.

С 13-го числа (старта новогодней кампании) гирлянды будут зажигать каждый вечер.

Установка елки на площади Ленина началась 26 ноября и завершилась к 30-му. Это новое искусственное дерево высотой 25 метров и диаметром 11,4 метра, купленное в 2025 году у индивидуального предпринимателя из Москвы за 5 млн 182 тыс. 405 рублей.

Для украшения елки использовали 400 шаров, 200 колокольчиков, 40 светодиодных снежинок и фигурки абашевских игрушек. На верхушке установили звезду, точную копию кремлевской. Ее приобрели в 2024-м.