На новую дорогу между Зарей и М-5 хотят выделить еще 814 млн

В Пензе планируют продолжить финансирование строительства дороги, которая соединит Зарю с трассой М-5. По плану она будет идти от конца улицы Новоселов к развязке на 624-м километре.

26 сентября депутаты гордумы поддержали выделение управлению градостроительства и архитектуры на указанный объект 1 млн рублей в 2025 году и 1 млн в 2026-м.

13 ноября народные избранники предварительно проголосовали за направление на работы 300 млн рублей в 2027 году и 514 млн 406 тыс. 100 рублей в 2028-м.

Информация о суммах содержится в документах финансового управления, подготовленных к комиссии гордумы. Окончательное решение по вопросу будет принято после утверждения бюджета города на 2026-й и плановый период 2027-2028 годов.

Ранее отмечалось, что микрорайон Заря активно развивается и имеющейся дороги на улице Новоселов, которую отремонтировали в этом году, недостаточно. Новый путь позволит разгрузить ее.

