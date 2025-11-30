«Схема Долиной»: в Госдуме задумались о защите покупателей жилья

30.11.2025 | 13:35

Добросовестных приобретателей жилья на рынке вторичной недвижимости нужно защитить от мошенничества. Таково мнение председателя Госдумы Вячеслава Володина, он обнародовал свою позицию в Telegram. Речь идет об аннулировании продаж.

«Люди жалуются на возросшее число случаев, когда после продажи квартиры и получения денег от покупателя продавец отказывается передавать жилье новым собственникам. Чаще всего ссылаясь на то, что в момент совершения сделки находился под воздействием мошенников, которым отдал деньги. В результате добросовестные приобретатели жилья остаются и без новой квартиры, и без средств», - написал Володин.

В таких случаях продавцами обычно оказываются пожилые люди.

В 2024 году недействительными были признаны более 3 000 сделок с участием пенсионеров. И, хотя данные за 2025-й отсутствуют, по числу обращений ясно, что проблема усугубилась.

«Важно сделать все, чтобы защитить добросовестных приобретателей и продавцов жилья. В Государственной думе обсуждаем ряд решений. ОДНИМ ИЗ НИХ предлагается ввести «период охлаждения» для операций с недвижимостью - 7 дней», - рассказал Вячеслав Володин.

По замыслу депутатов, за неделю продавец сможет принять взвешенное решение о необходимости сделки, а деньги покупателя будут лежать на спецсчете, с которого нельзя их перевести или обналичить до завершения купли-продажи.

27 ноября Второй кассационный суд рассмотрел жалобу Полины Лурье, которая за 112 млн рублей купила расположенную в Хамовниках квартиру у певицы Ларисы Долиной. Последняя стала жертвой мошенников в августе 2024 года: она верила, что помогает полиции ловить преступников путем «спецоперации». Под влиянием она продала квартиру и перевела деньги на «безопасные счета». Покупателем жилья выступила 34-летняя мать-одиночка Полина Лурье.

Коллегия из тройки судей решила оставить квартиру в собственности Долиной.

После этого пользователи в соцсетях сделали артистку мемом. Под песню «Погода в доме» они просят магазины, авиакомпании, туроператоров, маркетплейсы, заправки вернуть деньги, которые потратили на свои нужды под «влиянием мошенников».