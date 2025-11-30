«Схема Долиной»: в Госдуме задумались о защите покупателей жилья

Добросовестных приобретателей жилья на рынке вторичной недвижимости нужно защитить от мошенничества. Таково мнение председателя Госдумы Вячеслава Володина, он обнародовал свою позицию в Telegram. Речь идет об аннулировании продаж.
«Люди жалуются на возросшее число случаев, когда после продажи квартиры и получения денег от покупателя продавец отказывается передавать жилье новым собственникам. Чаще всего ссылаясь на то, что в момент совершения сделки находился под воздействием мошенников, которым отдал деньги. В результате добросовестные приобретатели жилья остаются и без новой квартиры, и без средств», - написал Володин.
В таких случаях продавцами обычно оказываются пожилые люди.
В 2024 году недействительными были признаны более 3 000 сделок с участием пенсионеров. И, хотя данные за 2025-й отсутствуют, по числу обращений ясно, что проблема усугубилась.
«Важно сделать все, чтобы защитить добросовестных приобретателей и продавцов жилья. В Государственной думе обсуждаем ряд решений. ОДНИМ ИЗ НИХ предлагается ввести «период охлаждения» для операций с недвижимостью - 7 дней», - рассказал Вячеслав Володин.
По замыслу депутатов, за неделю продавец сможет принять взвешенное решение о необходимости сделки, а деньги покупателя будут лежать на спецсчете, с которого нельзя их перевести или обналичить до завершения купли-продажи.
27 ноября Второй кассационный суд рассмотрел жалобу Полины Лурье, которая за 112 млн рублей купила расположенную в Хамовниках квартиру у певицы Ларисы Долиной. Последняя стала жертвой мошенников в августе 2024 года: она верила, что помогает полиции ловить преступников путем «спецоперации». Под влиянием она продала квартиру и перевела деньги на «безопасные счета». Покупателем жилья выступила 34-летняя мать-одиночка Полина Лурье.
Коллегия из тройки судей решила оставить квартиру в собственности Долиной.
После этого пользователи в соцсетях сделали артистку мемом. Под песню «Погода в доме» они просят магазины, авиакомпании, туроператоров, маркетплейсы, заправки вернуть деньги, которые потратили на свои нужды под «влиянием мошенников».
Новости по теме
- Россиян предупредили о звонках представляющихся налоговиками мошенников
- Подсчитано число неспособных купить жилье россиян
- «Термодом» вносит вклад в безопасность жителей Спутника
- «Рисан» в 8-й раз подряд стал надежным застройщиком России
- Ларисе Долиной оставили квартиру в Хамовниках. Полину Лурье, купившую это жилье за 112 миллионов рублей, оставили ни с чем
- Пензячку подозревают в помощи аферистам, обманувшим пенсионерку
- Объяснено, почему в регионе немолодые семьи не в приоритете
- Старт продаж в ЖК «Чаадаев»: квартиры от 3,2 млн рублей
- Экономист развеял миф о самом выгодном вложении денег
- Территорию новых проектов «Рисана» патрулируют больше 10 раз в сутки
Последние новости
- 1 декабря в Пензенской области ожидается туман
- В Спасском соборе установили мемориальную доску 1904 года
- Проблема с дорогой в Бессоновском районе привлекла внимание СКР
- В Пензе проверили работу маршрутов № 6, 26, 39, 70, 85 и 89
- «Светофорное дерево» в Пензе погасло надолго
- Денис Соболев поздравил пензячек с Днем матери
- 1 декабря отключат свет в трех микрорайонах Пензы
- Последний день осени в Пензенской области будет тихим и теплым
- Подсчитано, во сколько обойдется новогодний стол в 2025-м
- В Пензе украшают главную новогоднюю елку
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!