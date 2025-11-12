Прокуратура потребовала провести ремонт подъезда к селу Телегино

В Колышлейском районе прокуратура потребовала отремонтировать подъезд к селу Телегино.
Местные жители жаловались в социальных сетях на плохое состояние этого участка.
В ходе проверки информация подтвердилась: были зафиксированы поверхностные разрушения, неровности и выбоины больше допустимого.
Прокуратура внесла представление директору областного управления строительства и дорожного хозяйства, в чьем ведении находится дорога. Надзорный орган потребовал отремонтировать аварийно опасные участки.
В прокуратуре уточнили, что будут держать ситуацию на контроле.
Новости по теме
- В Тамалинском районе пьяный отец ранил сына ножом за его заботу
- В р. п. Башмаково подростку выплатят 30000 рублей за укус собаки
- Прокуратура добилась освещения пешеходного перехода на ул. Попова
- В Кузнецке стартовал ремонт полотна на мосту через Труев
- В Пензе курьера обязали вернуть деньги женщине, продавшей квартиру
- Движение в 2-м проезде Свердлова будет перекрыто до 30 ноября
- Выезд с улицы Одесской на М-5 останется закрытым до конца недели
- В Русском Камешкире исчезла свалка после вмешательства прокуратуры
- В башмаковской больнице завершился ремонт в отделении хирургии
- Планировавшего игорный бизнес кузнечанина отправили в колонию
Последние новости
- Стала известна стоимость новогодней елки для Соборной площади
- С перфоратором и без: пензенцы осенью массово занялись ремонтом
- На штрафстоянке в Пензе планируют увеличить плату
- В финальном доме ЖК «Новелла» осталось всего 15 квартир
- Сложный случай: врачи помогли пензячке родить здорового ребенка
- Купюра со взрывчаткой: россиян попросили не поднимать вещи с земли
- Билайн: В Пензенской области число вызовов по телефону выросло на 20%
- Храм в Заречном распишут художники из Троице-Сергиевой лавры
- В Кузнецке стартовал ремонт полотна на мосту через Труев
- Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошенничества
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!