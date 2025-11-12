Общество

Прокуратура потребовала провести ремонт подъезда к селу Телегино

В Колышлейском районе прокуратура потребовала отремонтировать подъезд к селу Телегино.

Местные жители жаловались в социальных сетях на плохое состояние этого участка.

В ходе проверки информация подтвердилась: были зафиксированы поверхностные разрушения, неровности и выбоины больше допустимого.

Прокуратура внесла представление директору областного управления строительства и дорожного хозяйства, в чьем ведении находится дорога. Надзорный орган потребовал отремонтировать аварийно опасные участки.

В прокуратуре уточнили, что будут держать ситуацию на контроле.

