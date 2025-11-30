Общество

1 декабря в Пензенской области ожидается туман

В понедельник, 1 декабря, в Пензенской области будет облачно с прояснениями. Местами вероятен туман, предупредили в Приволжском УГМС. Из-за снижения видимости в регионе установлен желиый уровень погодной опасности.

На протяжении суток сохранится неустойчивый слабый ветер.

В ночь на понедельник в прогнозе -3...+2, преимущественно без осадков. Днем днем воздух разогреется до -1...+4 градусов.

Следующей ночью похолодает до -4...+1. Дождь либо снег также не ожидаются.

В народном календаре 1 декабря - Платон и Роман Зимоуказатели. По утренней погоде судили, каким станет начало зимы, по дневной - чего ждать в середине сезона, по вечерней - в конце.

