1 декабря в Пензенской области ожидается туман

В понедельник, 1 декабря, в Пензенской области будет облачно с прояснениями. Местами вероятен туман, предупредили в Приволжском УГМС. Из-за снижения видимости в регионе установлен желиый уровень погодной опасности.
На протяжении суток сохранится неустойчивый слабый ветер.
В ночь на понедельник в прогнозе -3...+2, преимущественно без осадков. Днем днем воздух разогреется до -1...+4 градусов.
Следующей ночью похолодает до -4...+1. Дождь либо снег также не ожидаются.
В народном календаре 1 декабря - Платон и Роман Зимоуказатели. По утренней погоде судили, каким станет начало зимы, по дневной - чего ждать в середине сезона, по вечерней - в конце.
