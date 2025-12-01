Парк Белинского украсили в преддверии праздников

Парк Белинского в Пензе украсили в преддверии Нового года. Здесь появились светодиодные елочки, объемные фигуры в виде оленей и другие украшения, а также горка для малышей.
«Любимый парк города в ожидании снега и зимних чудес прихорашивается и готовится к встрече самого сказочного праздника года!» - написали в телеграм-канале парка.
Стали ярче и другие общественные места в Пензе. На площади Ленина, к примеру, уже установили главную городскую елку, это 25-метровая каркасная конструкция. 30 ноября провели пробное включение иллюминации, с 13 декабря огни будут загораться каждый вечер.
Здесь же установили светодиодные елки, как в парке, только разной высоты, вскоре смонтируют домик Деда Мороза, где маленькие пензенцы смогут встретиться с волшебником.
Кроме того, с разных сторон площади Ленина (напротив сквера Славы и «Копилки пословиц»), появятся две числовые инсталляции «2026».
