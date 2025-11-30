Денис Соболев поздравил пензячек с Днем матери

30.11.2025 | 10:21

В воскресенье, 30 ноября, председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил жительниц Пензы с Днем матери.

«Дорогие мамы, искренне и сердечно поздравляю вас с прекрасным праздником - Днем матери!

Для каждого из нас нет человека роднее и ближе, чем мама. В детстве мы ждем от матерей ласки, одобрения, защиты и поддержки, а будучи взрослыми - советов и мудрых наставлений.

Каждого из нас мамина любовь делает сильнее и уверенней, помогает преодолеть невзгоды и поверить в собственные силы.

И я говорю спасибо всем мамам нашего города за душевную теплоту, сердечность и безграничную любовь к детям!» - говорится в тексте поздравления.

Денис Соболев пожелал матерям крепкого здоровья, счастья, благополучия, удачи во всех делах и как можно больше поводов для улыбок и хорошего настроения.

«Пусть ваши дети радуют вас своими успехами и окружают заботой и вниманием!» - добавил он.