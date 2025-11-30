Денис Соболев поздравил пензячек с Днем матери

В воскресенье, 30 ноября, председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил жительниц Пензы с Днем матери.
«Дорогие мамы, искренне и сердечно поздравляю вас с прекрасным праздником - Днем матери!
Для каждого из нас нет человека роднее и ближе, чем мама. В детстве мы ждем от матерей ласки, одобрения, защиты и поддержки, а будучи взрослыми - советов и мудрых наставлений.
Каждого из нас мамина любовь делает сильнее и уверенней, помогает преодолеть невзгоды и поверить в собственные силы.
И я говорю спасибо всем мамам нашего города за душевную теплоту, сердечность и безграничную любовь к детям!» - говорится в тексте поздравления.
Денис Соболев пожелал матерям крепкого здоровья, счастья, благополучия, удачи во всех делах и как можно больше поводов для улыбок и хорошего настроения.
«Пусть ваши дети радуют вас своими успехами и окружают заботой и вниманием!» - добавил он.
