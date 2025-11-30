Общество

Проблема с дорогой в Бессоновском районе привлекла внимание СКР

Председатель СКР Александр Бастрыкин заинтересовался разрушенной дорогой к поселкам Подлесный и Новая Жизнь Бессоновского района.

О невозможности проехать к трассе М-5 изданию PenzaInform.ru сообщила местная жительница 24 ноября.

По ее словам, это единственный путь к федеральной магистрали, но им никто не занимается - на баланс дорога не принята ни в одной организации.

Асфальтового покрытия здесь нет, в итоге после дождя или снега она становится непроходимой. «Это создает угрозу жизни и здоровью жителей, в том числе детей и пожилых людей, а также препятствует проезду скорой помощи, школьных автобусов и служб жизнеобеспечения», - указала женщина. Многократные обращения в различные инстанции ничего не дали.

По данному факту организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СКР Владимиру Игнатенкову возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования и его результатах.

«Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», - сообщили в следственном комитете.

