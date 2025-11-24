Сетевое издание|18+|Понедельник|24 ноя 2025|12:01
Глас народа

Из 2 поселков Бессоновского района невозможно добраться до М-5

Из поселков Подлесного и Новая Жизнь Бессоновского района сложно добраться до трассы М-5 «Урал». О затруднениях сообщила в рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru местная жительница, приложив фото.

Из 2 поселков Бессоновского района невозможно добраться до М-5

По ее словам, единственный путь к федеральной автодороге нигде не стоит на балансе. Соответственно, его некому обслуживать, и без твердого покрытия после дождя или снега здесь ни пройти ни проехать.

«Это создает угрозу жизни и здоровью жителей, в том числе детей и пожилых людей, а также препятствует проезду скорой помощи, школьных автобусов и служб жизнеобеспечения», - указала женщина.

Она пояснила, что жители поселков обращались в разные инстанции, однако вопрос все еще не решен.

«М-да, дорога как после бомбежки», «Сколько лет там шли бои?» - отреагировали пользователи телеграм-канала PenzaInform, где также были размещены фотографии дороги.

Из 2 поселков Бессоновского района невозможно добраться до М-5

Комментаторы отметили, что проблема не уникальна - в бедственном состоянии пребывают проезжие части в любом селе. Хорошие пути проложены только до въездов, а по улицам можно пробираться разве что на тракторе.

«В городе пешеходные тротуары в таком же состоянии - и никто не делает, а тут в области», - подытожил пензенец.

