27 ноября в Пензенской области будет облачно и прохладно

26.11.2025 | 20:30

27 ноября днем в Пензенской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Прогноз составили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на четверг похолодает до -5...0 градусов. Утром воздух станет прогреваться, ртутные столбики в итоге поднимутся до отметок 0...+5. Следующей ночью они задержатся в пределах -2...+3.

На протяжении суток ветер сохранит южное направление, но скорость усилится с 4-9 м/с до 6-11 м/с. С вечера местами вероятны небольшие осадки в виде мокрого дождя и снега.

Ранее метеорологи предупредили: в ночные часы ожидаются слабые морозы, днем температурный режим останется положительным.

В народном календаре 27 ноября - Филипповка. По приметам этого дня, иней предвещал урожай овса, дождь сулил обильный сбор пшеницы. Облачная и снежная погода обещала ненастье в конце мая.