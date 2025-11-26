27 ноября в Пензенской области будет облачно и прохладно

27 ноября днем в Пензенской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Прогноз составили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В ночь на четверг похолодает до -5...0 градусов. Утром воздух станет прогреваться, ртутные столбики в итоге поднимутся до отметок 0...+5. Следующей ночью они задержатся в пределах -2...+3.
На протяжении суток ветер сохранит южное направление, но скорость усилится с 4-9 м/с до 6-11 м/с. С вечера местами вероятны небольшие осадки в виде мокрого дождя и снега.
Ранее метеорологи предупредили: в ночные часы ожидаются слабые морозы, днем температурный режим останется положительным.
В народном календаре 27 ноября - Филипповка. По приметам этого дня, иней предвещал урожай овса, дождь сулил обильный сбор пшеницы. Облачная и снежная погода обещала ненастье в конце мая.
Новости по теме
- 26 ноября жителей Пензенской области ждет день без осадков
- Прогноз погоды на 25 ноября: снег, дождь, гололед
- Прогноз на рабочую неделю: погода в Пензенской области будет меняться
- 24 ноября в Пензенской области ожидаются туман и небольшой дождь
- Искусственный интеллект дал прогноз демографической ситуации в России
- 23 ноября в Пензенской области будет дождливо и тепло
- Одну категорию россиян предупредили о тяжелых днях
- 22 ноября воздух в Пензенской области прогреется до +11 градусов
- Прогноз погоды: выходные пройдут без сюрпризов
- Россиян предупредили о сокращении грибных дождей
Последние новости
- Кардиолог: Через несколько дней после этого симптома увозят с инфарктом
- Зареченских пенсионеров ждут на занятиях суставной гимнастикой
- Больше половины жителей региона привились от гриппа
- В Пензе будут бороться с лихачами для снижения аварийности
- Перевозчика с автобусного маршрута №70 накажут за состояние сидений
- Объяснено, почему в регионе немолодые семьи не в приоритете
- Участники СВО могут купить квартиру в Спутнике со скидкой
- В Пензе снова ищут подрядчика для ремонта подземного перехода
- Стало известно, когда зажгутся огни на главной елке Пензы
- Записавшись к врачу, пензенцы получат звонок от Елены
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!