22 ноября воздух в Пензенской области прогреется до +11 градусов

21.11.2025 | 20:00

22 ноября в Пензенской области будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой, местами умеренный дождь, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на субботу уличные термометры покажут +1...+6 градусов, ожидается туман с видимостью до 500 метров (вплоть до утра). Днем воздух прогреется до +6...+11. К следующей ночи температура опустится незначительно, до +3...+8 градусов.

В темное время суток в регионе будет дуть южный ветер, в светлое - направление сменится на юго-западное. Порывы могут достигать 13 метров в секунду.

Ранее метеорологи предупредили, что в выходные регион по-прежнему будет находиться под влиянием поля пониженного давления; во время прохождения атмосферных фронтов ожидаются дожди преимущественно небольшого характера.

В старину подмечали: облачная, снежная погода 22 ноября предсказывает ненастный май, иней - урожай овса, дождь - урожай пшеницы.