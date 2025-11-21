22 ноября воздух в Пензенской области прогреется до +11 градусов

22 ноября в Пензенской области будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой, местами умеренный дождь, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В ночь на субботу уличные термометры покажут +1...+6 градусов, ожидается туман с видимостью до 500 метров (вплоть до утра). Днем воздух прогреется до +6...+11. К следующей ночи температура опустится незначительно, до +3...+8 градусов.
В темное время суток в регионе будет дуть южный ветер, в светлое - направление сменится на юго-западное. Порывы могут достигать 13 метров в секунду.
Ранее метеорологи предупредили, что в выходные регион по-прежнему будет находиться под влиянием поля пониженного давления; во время прохождения атмосферных фронтов ожидаются дожди преимущественно небольшого характера.
В старину подмечали: облачная, снежная погода 22 ноября предсказывает ненастный май, иней - урожай овса, дождь - урожай пшеницы.
Новости по теме
- Прогноз погоды: выходные пройдут без сюрпризов
- Россиян предупредили о сокращении грибных дождей
- 21 ноября в Пензенской области ожидается небольшой дождь
- 20 ноября жителей Пензенской области ждет день без осадков
- 19 ноября воздух в Пензенской области может прогреться до +9 градусов
- 18 ноября в Пензенской области будет тепло и ветрено
- В Пензе начали противогололедную обработку дорог
- Прогноз на неделю: пензенцев ждут «погодные качели»
- В ночь на 17 ноября температура в Пензенской области опустится до -7
- Шансы человечества выжить при взрыве сверхновой звезды оценили
Последние новости
- В Пачелмском районе выявили очаг бешенства
- В Пензе озвучили цены на новогодние елки
- Для жительниц Лунинского района обновили женскую консультацию
- На въезде в парк Белинского с улицы Лермонтова обновят асфальт
- ЖК «Баланс»: онлайн-экскурсия в квартиры большой площади
- На площади Ленина в Пензе появились светодиодные елки
- Прогноз погоды: выходные пройдут без сюрпризов
- Стимулирующие выплаты: перечень молодых педагогов расширен
- Участники СВО с инвалидностью будут получать единовременную выплату
- В Пензе на ряде улиц отключат холодную воду
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!