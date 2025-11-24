Общество

Прогноз на рабочую неделю: погода в Пензенской области будет меняться

На начавшейся рабочей неделе погода в Пензенской области будет меняться, предупредили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В первые два дня еще сохранится влияние атмосферных фронтов, поэтому пройдут осадки смешанного характера, возможен гололед.

«Но уже в среду лидирующие позиции займет антициклон. Облаков на небе значительно поубавится, осадки прекратятся», - пояснила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

По ее словам, в ночные часы ожидаются слабые морозы (до -6 градусов), а днем температурный режим останется положительным (до +6).

В минувшие выходные регион находился под влиянием поля пониженного давления, шли небольшие дожди. Южные потоки поставляли в область теплый воздух, поэтому температурный режим превышал климатическую норму на 2-4 градуса.

