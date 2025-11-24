Прогноз погоды на 25 ноября: снег, дождь, гололед

25 ноября в Пензенской области будет облачно с прояснениями, ожидаются осадки различного характера, гололед, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В ночь на вторник уличные термометры покажут -1...+4 градуса, в большинстве районов пойдет небольшой, местами умеренный мокрый снег. Днем воздух прогреется незначительно - в пределах +1...+6, вероятен дождь. К следующей ночи похолодает до -1...-6.
В темное время суток в регионе будет дуть юго-западный ветер, в светлое - направление сменится на западное. Порывы могут достигать 13 метров в секунду.
Ранее метеорологи предупредили, что в первые 2 дня этой рабочей недели сохранится влияние атмосферных фронтов.
В старину подмечали: если днем 25 ноября идет снег или дождь, оттепели будут длиться до Введения (4 декабря).
