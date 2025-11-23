Искусственный интеллект дал прогноз демографической ситуации в России

Искусственный интеллект дал неблагоприятный прогноз демографической ситуации в России. В ближайшие десятилетия стабилизировать численность населения не получится.
ИИ указал, что естественная убыль продолжится, а миграция не спасет. Он предложил ряд дорогостоящих мер, способных улучшить ситуацию, сообщает «Парламентская газета».
Издание приводит комментарий директора Центрального экономико-математического института РАН Альберта Бахтизина. По его словам, прогноз ИИ скорее неблагоприятный, особенно без компенсаторной миграции, но и на миграцию сильно полагаться не стоит: страна теряет «квалификационный уровень населения».
Выйти на компенсаторный рост суммарного коэффициента рождаемости (среднего количества детей, которое рожает одна женщина за свою жизнь) получится не раньше 2050 года.
Нейросеть назвала меры поддержки, которые помогут повысить рождаемость: прогрессивный маткапитал, зависящий от числа детей в семье; льготная ипотека, но с одновременным контролем цен на жилье; поддержка работающих матерей, строительство инфраструктурных объектов и продвижение ценностей семьи.
Новости по теме
- 23 ноября в Пензенской области будет дождливо и тепло
- 22 ноября воздух в Пензенской области прогреется до +11 градусов
- Прогноз погоды: выходные пройдут без сюрпризов
- 21 ноября в Пензенской области ожидается небольшой дождь
- 20 ноября жителей Пензенской области ждет день без осадков
- 19 ноября воздух в Пензенской области может прогреться до +9 градусов
- 18 ноября в Пензенской области будет тепло и ветрено
- Смартфоны во всем мире подорожают
- Прогноз на неделю: пензенцев ждут «погодные качели»
- В ночь на 17 ноября температура в Пензенской области опустится до -7
Последние новости
- МВД: Мошенники подстраиваются под возраст потенциальных жертв
- В 207 школ Пензенской области купили носилки и дозиметры-радиометры
- У россиян забирают автомобили, купленные у обманутых пенсионерок
- Хирургическое отделение в больнице №6 отремонтируют до конца года
- Многодетным матерям хотят разрешить тратить маткапитал на зубы
- Отключение электричества в Пензе: список адресов на 24 ноября
- 23 ноября в Пензенской области будет дождливо и тепло
- Одной категории пензенцев хотят увеличить пособие на оплату проезда
- На вопросы пензенских инвалидов ответят на горячей линии
- Пензенская область названа в числе регионов, где трудно достать инсулин
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!