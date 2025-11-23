Искусственный интеллект дал прогноз демографической ситуации в России

23.11.2025 | 14:50

Искусственный интеллект дал неблагоприятный прогноз демографической ситуации в России. В ближайшие десятилетия стабилизировать численность населения не получится.

ИИ указал, что естественная убыль продолжится, а миграция не спасет. Он предложил ряд дорогостоящих мер, способных улучшить ситуацию, сообщает «Парламентская газета».

Издание приводит комментарий директора Центрального экономико-математического института РАН Альберта Бахтизина. По его словам, прогноз ИИ скорее неблагоприятный, особенно без компенсаторной миграции, но и на миграцию сильно полагаться не стоит: страна теряет «квалификационный уровень населения».

Выйти на компенсаторный рост суммарного коэффициента рождаемости (среднего количества детей, которое рожает одна женщина за свою жизнь) получится не раньше 2050 года.

Нейросеть назвала меры поддержки, которые помогут повысить рождаемость: прогрессивный маткапитал, зависящий от числа детей в семье; льготная ипотека, но с одновременным контролем цен на жилье; поддержка работающих матерей, строительство инфраструктурных объектов и продвижение ценностей семьи.