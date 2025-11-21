Россиян предупредили о сокращении грибных дождей

В России наметился тренд на сокращение грибных дождей. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил директор Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Владимир Семенов.
Специалист объяснил, что грибные дожди и обложные осадки сокращаются из-за увеличения количества ливневых дождей.
«Даже если месячная сумма осадков не меняется, то количество таких маленьких продолжительных дождичков будет уменьшаться, а количество ливней будет увеличиваться», - отметил он.
Причина такого изменения связана с ростом температуры и увеличением способности атмосферы удерживать влагу. Также уменьшается устойчивость атмосферы, что приводит к более частому возникновению конвективных явлений, вызывающих интенсивные ливни - через них атмосфера избавляется от избытка влаги.
Ранее ученые Уральского федерального университета предложили новый способ бороться с глобальным потеплением. Для этого будет использоваться растение мискантус, или веерник (многолетний злак), который способен быстро накапливать углерод, поглощая его из воздуха.
Источник фото - pxhere.com.
Новости по теме
- Прогноз погоды: выходные пройдут без сюрпризов
- 21 ноября в Пензенской области ожидается небольшой дождь
- 20 ноября жителей Пензенской области ждет день без осадков
- 19 ноября воздух в Пензенской области может прогреться до +9 градусов
- 18 ноября в Пензенской области будет тепло и ветрено
- Прогноз на неделю: пензенцев ждут «погодные качели»
- В ночь на 17 ноября температура в Пензенской области опустится до -7
- В Пензенской области 16 ноября ожидается гололед
- 15 ноября погода не порадует жителей Пензенской области
- В выходные пензенцев ждет первое осеннее испытание
Последние новости
- В Госдуме заявили об уголовных сроках за продажу квартир под влиянием мошенников
- Названа провоцирующая инсульт ночная привычка
- Россиянам назвали способы избежать штрафов за гирлянды в машине
- В России перечислили испытывающие самый острый кадровый голод отрасли
- В России захотели отменить утильсбор для автомобилей на газе
- Описан вкус самой дорогой чашки кофе в истории
- В России проведут эксперимент по маркировке колбасы
- Средний размер кредита на покупку автомобиля вырос
- В России стали массово закрываться книжные магазины
- Роспотребнадзор оценил ситуацию с опасной инфекцией в России
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!