В Пензе снова ищут подрядчика для ремонта подземного перехода

В среду, 26 ноября, стартовал электронный аукцион по поиску подрядчика для капремонта подземного перехода на проспекте Победы, в районе ОАО «Электроприбор». В описании объекта закупки указано «Вариант 2».
Городское управление ЖКХ готово заплатить 28 млн 256 тыс. 500 рублей. Такова начальная (максимальная) стоимость контракта, который заключат с победителем. Выполнить работы необходимо до 31 июля 2026 года.
К обновлению подземного перехода приступили в 2023-м, изначально планируя закончить работу в сентябре того же года. Однако позже срок перенесли на первый квартал 2024-го из-за задержки доставки стройматериалов.
Затем выяснилось, что специалистам помешали воды неизвестного происхождения. В проектно-сметную документацию нужно было внести изменения. Все это стало причиной очередного смещения сроков: ожидалось, что переход будет готов в сентябре 2024-го.
Кроме того, администрация города расторгла договор с подрядчиком из-за недобросовестного выполнения работ и принялась искать нового. В конце концов в управлении ЖКХ пообещали завершить работы до конца 2025 года.
Потом стало известно, что на ремонте подземного перехода городской бюджет потерял 7 млн рублей: подрядчик получил аванс. Администрация Пензы обратилась в суд, где иск поддержали, однако, по данным депутата гордумы Алексея Шуварина на середину июня, в отношении фирмы запущена процедура ликвидации, а значит, денег город не увидит.
В июле управление ЖКХ инициировало аукцион по поиску подрядчика, который согласился бы доделать капремонт за 25 млн 104 тыс. 403 рубля, но желающих не нашлось и торги признали несостоявшимися.
