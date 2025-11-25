26 ноября жителей Пензенской области ждет день без осадков

26 ноября в Пензенской области ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В ночь на среду уличные термометры покажут -1...-6 градусов, днем воздух прогреется до 0...+5. К следующей ночи похолодает до 0...-5.
На протяжении суток будет дуть юго-западный ветер, его порывы могут достигать 10 метров в секунду.
Ранее метеорологи предупредили, что со среды лидирующие позиции в регионе займет антициклон - облаков на небе значительно поубавится, осадки прекратятся.
В старину подмечали: ясное небо 25 ноября - к морозу, а падающие звезды - к усилению ветра.
