26 ноября жителей Пензенской области ждет день без осадков

25.11.2025 | 22:00

26 ноября в Пензенской области ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут -1...-6 градусов, днем воздух прогреется до 0...+5. К следующей ночи похолодает до 0...-5.

На протяжении суток будет дуть юго-западный ветер, его порывы могут достигать 10 метров в секунду.

Ранее метеорологи предупредили, что со среды лидирующие позиции в регионе займет антициклон - облаков на небе значительно поубавится, осадки прекратятся.

В старину подмечали: ясное небо 25 ноября - к морозу, а падающие звезды - к усилению ветра.