Больше половины жителей региона привились от гриппа

26.11.2025 | 18:17

По состоянию на среду, 26 ноября, в Пензенской области прививку от гриппа сделали 738 628 человек, сообщили в минздраве. Это больше половины от численности постоянного населения региона, заявленной Пензастатом на 1 января 2025 года (1 млн 226,9 тыс.).

Вакцинацию прошли 590 702 взрослых (в том числе более 1 000 беременных женщин) и 147 926 детей.

Прививать от гриппа начали с августа. Используются препараты «Совигрипп», «Ультрикс Квадри» и «Флю-М».

«Здоровье жителей области - один из наших неизменных приоритетов, однако именно ответственность самих горожан позволяет избежать эпидемии и чрезмерной сезонной нагрузки на систему здравоохранения», - отметил министр здравоохранения Вячеслав Космачев.

Грипп в Пензенской области пока не регистрировался, его ожидают в конце декабря - январе.