Записавшись к врачу, пензенцы получат звонок от Елены

26.11.2025 | 13:52

В Пензенской области закончили тестировать автоматический обзвон пациентов, записанных на прием к врачам. Теперь он работает в полную силу, сообщили в областном минздраве.

Алгоритм несложный:

- звонок приходит с номера 8 (8412) 47-70-77. Голосовой помощник Елена.Team сообщает, к какому специалисту и на какое время назначена явка, с указанием ФИО врача и адреса медучреждения;

- далее требуется подтвердить запись, четко ответив «Приду», или отменить ее, сказав «Отказываюсь».

По замыслу, такие звонки позволят оперативно скорректировать графики приема и снизить число неявок. В конечном итоге поликлиники станут работать эффективнее.

О тестировании робота-помощника объявили в феврале этого года. В ведомстве уточнили, что новая технология снизит нагрузку на контакт-центры и регистратуры.

С 24 ноября Елена действует в постоянном режиме, совершая до 10 тысяч звонков ежедневно.

«Результаты первых дней подтверждают целесообразность внедрения новой технологии, поскольку доля пациентов, отказывающихся от приема по различным причинам, составляет 2-4%. А это, соответственно, те «ячейки» (свободные лоты), на которые может записаться другой, нуждающийся в этой услуге пациент», - отметила замминистра Наталья Тюгаева.

В минздраве указали, что звонки от робота не имеют отношения к мошенническим схемам, и напомнили: пациентам необходимо быть внимательными, чтобы их персональные данные не попали к посторонним лицам.