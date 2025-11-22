23 ноября в Пензенской области будет дождливо и тепло

22.11.2025 | 16:30

В воскресенье, 23 ноября, в Пензенской области ожидаются осадки, сообщили синоптики Приволжского УГМС.

В ночь на последний день недели термометр покажет +4…+9 градусов. В большинстве районов пройдет небольшой дождь.

Утром будет пасмурно, около +7. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, местами прогнозируются осадки.

Ветер подует с юго-запада со скоростью 8-13 м/с. Столбик термометра останется в пределах прежних значений +4…+9 градусов.

Причина аномально теплой погоды в Пензенской области - нарушение широтного переноса воздушных масс. Арктика перегрета, что разрушает поток: воздух двигается вдоль меридианов, принося необычно высокие для сезона температуры, пояснили специалисты центра «Фобос».