23 ноября в Пензенской области будет дождливо и тепло

В воскресенье, 23 ноября, в Пензенской области ожидаются осадки, сообщили синоптики Приволжского УГМС.
В ночь на последний день недели термометр покажет +4…+9 градусов. В большинстве районов пройдет небольшой дождь.
Утром будет пасмурно, около +7. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, местами прогнозируются осадки.
Ветер подует с юго-запада со скоростью 8-13 м/с. Столбик термометра останется в пределах прежних значений +4…+9 градусов.
Причина аномально теплой погоды в Пензенской области - нарушение широтного переноса воздушных масс. Арктика перегрета, что разрушает поток: воздух двигается вдоль меридианов, принося необычно высокие для сезона температуры, пояснили специалисты центра «Фобос».
