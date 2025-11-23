Общество

24 ноября в Пензенской области ожидаются туман и небольшой дождь

Печать
Telegram

В понедельник, 24 ноября, в Пензенской области будет облачно с прояснениями. Местами ожидается небольшой дождь, сообщает Приволжское УГМС. В отдельных районах ночью и утром будет туманно.

Ветер подует с юго-востока со скоростью 9-14 м/с.

В ночь на понедельник будет +1...+6, преимущественно без осадков. Днем термометры покажут +4...+9 градусов.

В ночь на вторник в прогнозе -1...+4 и небольшие осадки (преимущественно в виде дождя). Ветер сменит направление на западное.

В народном календаре 24 ноября - Федор Студит, Федор Мороз. Считается, что, если в этот день сыро или снежно, быть оттепелям до 4 декабря.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети