24 ноября в Пензенской области ожидаются туман и небольшой дождь

23.11.2025 | 16:00

В понедельник, 24 ноября, в Пензенской области будет облачно с прояснениями. Местами ожидается небольшой дождь, сообщает Приволжское УГМС. В отдельных районах ночью и утром будет туманно.

Ветер подует с юго-востока со скоростью 9-14 м/с.

В ночь на понедельник будет +1...+6, преимущественно без осадков. Днем термометры покажут +4...+9 градусов.

В ночь на вторник в прогнозе -1...+4 и небольшие осадки (преимущественно в виде дождя). Ветер сменит направление на западное.

В народном календаре 24 ноября - Федор Студит, Федор Мороз. Считается, что, если в этот день сыро или снежно, быть оттепелям до 4 декабря.