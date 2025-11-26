Общество

Зареченских пенсионеров ждут на занятиях суставной гимнастикой

В Заречном для пенсионеров проводят занятия суставной гимнастикой. Их организовали в физкультурно-оздоровительном комплексе «Лесной».

Тренировки проходят по вторникам и четвергам в 10:00, сообщили в городской администрации.

С пенсионерами работает мастер спорта по гимнастике Маргарита Чернышева. Прийти могут все желающие.

«Регулярные занятия суставной гимнастикой помогают не только улучшить подвижность суставов и укрепить мышцы, но и повысить общее самочувствие и укрепить иммунитет. Кроме того, эти упражнения улучшают кровообращение. Поэтому регулярные занятия суставной гимнастикой повышают качество жизни, снижают риск травм и улучшают общее самочувствие», - отметили в администрации Заречного.

В Пензе тренировки для пенсионеров проходят по пятницам в 11:00 во дворце спорта «Рубин». Участие бесплатное, но требуется предварительно записаться по телефону 8 (996) 807-19-69.

Источник — фото ФОК «Лесной»
