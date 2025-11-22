В стране и мире

Одну категорию россиян предупредили о тяжелых днях

Печать
Telegram

Метеозависимым россиянам стоит приготовиться. Об этом «Аргументам и фактам» сказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В беседе с изданием синоптик предупредила эту категорию россиян о наступлении тяжелых времен. В ближайшие дни погода обещает быть непостоянной, что спровоцирует перепады атмосферного давления.

С приходом атлантических циклонов давление резко упадет, а с их уходом давление стремительно пойдет вверх. Таким образом, перепады давления ощутят как гипотоники, так и гипертоники, предостерегает Позднякова.

Такие метеокачели продлятся по крайней мере до конца ноября, полагает синоптик. Чаще прогнозируется повышенное давление. В воскресенье, 23 ноября, давление составит 754 миллиметра ртутного столба, в понедельник - 740 миллиметров. Во вторник показатель достигнет 752 миллиметров ртутного столба. Позднякова советует людям, склонным к метеозависимости, особенно беречь себя в конце этой и начале следующей недели.

Ранее москвичам рассказали, когда ждать настоящей зимы. Зимняя погода не установится в столичном регионе раньше конца ноября.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети