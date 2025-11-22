Одну категорию россиян предупредили о тяжелых днях

Метеозависимым россиянам стоит приготовиться. Об этом «Аргументам и фактам» сказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
В беседе с изданием синоптик предупредила эту категорию россиян о наступлении тяжелых времен. В ближайшие дни погода обещает быть непостоянной, что спровоцирует перепады атмосферного давления.
С приходом атлантических циклонов давление резко упадет, а с их уходом давление стремительно пойдет вверх. Таким образом, перепады давления ощутят как гипотоники, так и гипертоники, предостерегает Позднякова.
Такие метеокачели продлятся по крайней мере до конца ноября, полагает синоптик. Чаще прогнозируется повышенное давление. В воскресенье, 23 ноября, давление составит 754 миллиметра ртутного столба, в понедельник - 740 миллиметров. Во вторник показатель достигнет 752 миллиметров ртутного столба. Позднякова советует людям, склонным к метеозависимости, особенно беречь себя в конце этой и начале следующей недели.
Ранее москвичам рассказали, когда ждать настоящей зимы. Зимняя погода не установится в столичном регионе раньше конца ноября.
