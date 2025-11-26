В Пензе будут бороться с лихачами для снижения аварийности

В Пензе займутся более тщательной проработкой мер для снижения аварийности на дорогах. Такую задачу перед городской администрацией поставили на заседании областного правительства.
«Если на региональных и межмуниципальных дорогах у нас фиксируется снижение числа аварий, в которых погибли и были травмированы люди, то на федеральных и местных - увеличение, причем рост идет именно за счет города Пензы», - констатировал глава регионального минстроя Александр Гришаев, уточнив, что в 99% случаев причина ДТП - человеческий фактор.
По его мнению, мэрия должна активнее советоваться с ГАИ и откликаться на поступающие оттуда предложения.
Губернатор Олег Мельниченко отметил важность рейдовой работы, заявив, что, пока на дорогах не будут стоять инспекторы, аварии не прекратятся.
«Анализируйте места, где у нас любят гонять на машинах и мотоциклах, устанавливайте там искусственные неровности, чтобы лихачи не могли разогнаться. Особенно важно обратить внимание на подъезды к пешеходным переходам, которые должны быть оборудованы в соответствии с современными требованиями. Нужно заставлять водителей снижать скорость и спасать этим жизни людей», - добавил он.
По словам первого заместителя главы Пензы Андрея Шиганкова, для снижения аварийности в Пензе дополнительно устанавливают дорожные знаки и камеры фото- и видеофиксации.
Новости по теме
- Стали известны детали аварии под Москвой с выпавшей на ходу из авто годовалой девочкой
- В Пензенском районе 84-летний водитель ВАЗа погиб в ДТП с фурами
- На перекрестке улиц Мира и Ленинградской грядут изменения
- Ремонт сетей на дороге на ул. Кулакова обещали завершить за 5 дней
- В кювете на крыше: на ул. Львовской перевернулась легковая машина
- В УЖКХ Пензы пояснили, установят ли камеру у входа в Комсомольский парк
- Обязательную регистрацию самокатов могут ввести в 2026 году
- Пензенец более 10 раз не смог сдать на права и купил подделку
- В Сердобском районе женщина на Ford Focus врезалась в дерево
- Назван возраст погибших водителей сгоревших «Газелей»
Последние новости
- Больше половины жителей региона привились от гриппа
- Перевозчика с автобусного маршрута №70 накажут за состояние сидений
- Объяснено, почему в регионе немолодые семьи не в приоритете
- В Пензе снова ищут подрядчика для ремонта подземного перехода
- Стало известно, когда зажгутся огни на главной елке Пензы
- Записавшись к врачу, пензенцы получат звонок от Елены
- На площади Ленина в Пензе начали собирать новую елку
- Обнародован график приема участников СВО и их семей в декабре
- В ноябре «Караван» предложил пензенцам блюда с историей
- Чеширский Кот и Матроскин: названы любимые животные-персонажи россиян
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!