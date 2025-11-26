Общество

В Пензе будут бороться с лихачами для снижения аварийности

Печать
Telegram

В Пензе займутся более тщательной проработкой мер для снижения аварийности на дорогах. Такую задачу перед городской администрацией поставили на заседании областного правительства.

«Если на региональных и межмуниципальных дорогах у нас фиксируется снижение числа аварий, в которых погибли и были травмированы люди, то на федеральных и местных - увеличение, причем рост идет именно за счет города Пензы», - констатировал глава регионального минстроя Александр Гришаев, уточнив, что в 99% случаев причина ДТП - человеческий фактор.

По его мнению, мэрия должна активнее советоваться с ГАИ и откликаться на поступающие оттуда предложения.

Губернатор Олег Мельниченко отметил важность рейдовой работы, заявив, что, пока на дорогах не будут стоять инспекторы, аварии не прекратятся.

«Анализируйте места, где у нас любят гонять на машинах и мотоциклах, устанавливайте там искусственные неровности, чтобы лихачи не могли разогнаться. Особенно важно обратить внимание на подъезды к пешеходным переходам, которые должны быть оборудованы в соответствии с современными требованиями. Нужно заставлять водителей снижать скорость и спасать этим жизни людей», - добавил он.

По словам первого заместителя главы Пензы Андрея Шиганкова, для снижения аварийности в Пензе дополнительно устанавливают дорожные знаки и камеры фото- и видеофиксации.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети