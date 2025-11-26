В Пензе будут бороться с лихачами для снижения аварийности

26.11.2025 | 17:44

В Пензе займутся более тщательной проработкой мер для снижения аварийности на дорогах. Такую задачу перед городской администрацией поставили на заседании областного правительства.

«Если на региональных и межмуниципальных дорогах у нас фиксируется снижение числа аварий, в которых погибли и были травмированы люди, то на федеральных и местных - увеличение, причем рост идет именно за счет города Пензы», - констатировал глава регионального минстроя Александр Гришаев, уточнив, что в 99% случаев причина ДТП - человеческий фактор.

По его мнению, мэрия должна активнее советоваться с ГАИ и откликаться на поступающие оттуда предложения.

Губернатор Олег Мельниченко отметил важность рейдовой работы, заявив, что, пока на дорогах не будут стоять инспекторы, аварии не прекратятся.

«Анализируйте места, где у нас любят гонять на машинах и мотоциклах, устанавливайте там искусственные неровности, чтобы лихачи не могли разогнаться. Особенно важно обратить внимание на подъезды к пешеходным переходам, которые должны быть оборудованы в соответствии с современными требованиями. Нужно заставлять водителей снижать скорость и спасать этим жизни людей», - добавил он.

По словам первого заместителя главы Пензы Андрея Шиганкова, для снижения аварийности в Пензе дополнительно устанавливают дорожные знаки и камеры фото- и видеофиксации.