Объяснено, почему в регионе немолодые семьи не в приоритете

26.11.2025 | 16:39

В Пензенской области пока не рассматривают вопрос расширения поддержки в решении жилищного вопроса для жителей старше 35 лет, рассказал глава минтруда региона Алексей Качан.

«Федеральные программы установлены для возраста до 35 лет, и это неспроста. До 35 лет у нас считается «молодая семья». Основная политика государства на сегодняшний день - это оказание помощи молодой семье, в том числе в жилищных вопросах. Государство верит в то, что молодые семьи захотят иметь как можно больше детей, тем более если жилищные условия у них улучшатся», - пояснил Алексей Качан во время прямого эфира в среду, 26 ноября.

По его словам, статистика за 5 лет показывает, что матерями становятся женщины в основном 25-35 лет.

«Увеличение возраста - это дополнительные затраты. С учетом нашего дотационного бюджета и решения тех задач, которые перед нами стоят, задач по повышению рождаемости, этот возраст более приемлем (для оказания поддержки. – Прим. ред.)», - отметил чиновник.

Он добавил, что помощь в решении жилищного вопроса требуется и семьям, где родители старше 35 лет. В последнее время у таких людей все чаще появляются первый, второй, третий и последующий ребенок.

«Сейчас изменение возраста, к сожалению, нерационально и неэффективно, но впоследствии, конечно, когда будут лучшие времена, этот вопрос должен быть рассмотрен», - заявил Алексей Качан.