Перевозчика с автобусного маршрута №70 накажут за состояние сидений

Качество обслуживания населения на автобусном маршруте № 70 не устроило специалистов ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области». О результатах проведенной проверки они рассказали на своей странице во «ВКонтакте».

Были выявлены факты неудовлетворительного состояния сидений - обивка оказалась повреждена.

Также специалисты зафиксировали отсутствие в салонах необходимой информации.

Перечисленное является неисполнением условий государственного контракта. Обслуживающему маршрут № 70 перевозчику (ООО «Транспорт Пензы») направлено требование об уплате штрафа.

Контрольные мероприятия на маршрутах Пензы продолжатся, пообещали в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

