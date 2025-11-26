Перевозчика с автобусного маршрута №70 накажут за состояние сидений

26.11.2025 | 17:11

Качество обслуживания населения на автобусном маршруте № 70 не устроило специалистов ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области». О результатах проведенной проверки они рассказали на своей странице во «ВКонтакте».

Были выявлены факты неудовлетворительного состояния сидений - обивка оказалась повреждена.

Также специалисты зафиксировали отсутствие в салонах необходимой информации.

Перечисленное является неисполнением условий государственного контракта. Обслуживающему маршрут № 70 перевозчику (ООО «Транспорт Пензы») направлено требование об уплате штрафа.

Контрольные мероприятия на маршрутах Пензы продолжатся, пообещали в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».