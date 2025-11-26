Кардиолог: Через несколько дней после этого симптома увозят с инфарктом

26.11.2025 | 19:29

Врач-кардиолог и аритмолог Ольга Стойко поделилась наблюдениями из практики, какие ощущения испытывают люди при развитии инфаркта миокарда. Она привела примеры многообразия болевого синдрома и сопутствующих симптомов, основываясь на реальных клинических случаях (информации о пациентах, поступивших в стационар).

«В течение 3 дней при ходьбе [мужчина] стал отмечать жгучие боли в нижней трети грудины, в эпигастрии, с иррадиацией в горло и левую руку, сопровождающиеся одышкой. Болевой синдром купируется в покое в течение 5-10 минут. Вызвал скорую медицинскую помощь, записали электрокардиограмму, по данным которой - мелкоочаговый инфаркт», - рассказала кардиолог в своем телеграм-канале.

В другом случае пациент внезапно ощутил интенсивное сердцебиение (тахикардию) в сочетании с тянущими болями в грудной клетке. Приступ у мужчины сопровождался выраженной потливостью и сильной общей слабостью. Приехавшая скорая сняла электрокардиограмму - был диагностирован крупноочаговый инфаркт.

Еще один пациент, поступивший в стационар, рассказал, что испытал выраженные давящие боли за грудиной. Как и во втором случае, у него наблюдалось обильное потоотделение. Мужчина воспользовался нитроспреем, который дал слабоположительный эффект. Он вызвал скорую, та записала ЭКГ, и врачи зафиксировали у пациента крупноочаговый инфаркт.

Еще несколько случаев: «В течение 2 последних дней стал отмечать сжимающие боли в нижней трети грудины при ходьбе до 200 метров, купирующиеся в покое или после приема короткодействующих нитратов. Сегодня сильная боль. Вызвал скорую медицинскую помощь, записали электрокардиограмму, по данным которой - мелкоочаговый инфаркт», «Возникли интенсивные боли за грудиной. Самостоятельно обратился в стационар. При осмотре: стонет от интенсивного ангинозного синдрома - крупноочаговый инфаркт», «В течение 3 дней отметил появление давящих болей за грудиной. Вызвал скорую медицинскую помощь, записали электрокардиограмму, по данным которой - крупноочаговый инфаркт».

Врач сделала вывод: боль у пациентов была в основном давящего характера. «Теперь вы знаете, как «болит» сердце при инфаркте, и сможете сориентироваться - вовремя помочь себе или близким. Нужно принять под язык нитроглицерин и вызвать скорую помощь», - заключила Стойко.