Прогноз погоды: выходные пройдут без сюрпризов

В предстоящие выходные погода в Пензенской области существенно не изменится, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«Регион по-прежнему будет находиться под влиянием поля пониженного давления. Во время прохождения атмосферных фронтов ожидаются дожди преимущественно небольшого характера», - уточнила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.
По ее словам, южные потоки продолжат поставлять в край теплый воздух, поэтому температурный режим останется выше обычного на 2-4 градуса.
Днем уличные термометры покажут до +8...+11 градусов, в ночные часы заморозки не прогнозируются, до +8.
На рабочей неделе погода была неустойчивой: вначале сохранялось господство мощного западного циклона, шел дождь со снегом, затем поле повышенного давления принесло небольшую передышку, далее последовала очередная порция ненастья из-за нового вихря.
