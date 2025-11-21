Прогноз погоды: выходные пройдут без сюрпризов

21.11.2025 | 15:41

В предстоящие выходные погода в Пензенской области существенно не изменится, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Регион по-прежнему будет находиться под влиянием поля пониженного давления. Во время прохождения атмосферных фронтов ожидаются дожди преимущественно небольшого характера», - уточнила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

По ее словам, южные потоки продолжат поставлять в край теплый воздух, поэтому температурный режим останется выше обычного на 2-4 градуса.

Днем уличные термометры покажут до +8...+11 градусов, в ночные часы заморозки не прогнозируются, до +8.

На рабочей неделе погода была неустойчивой: вначале сохранялось господство мощного западного циклона, шел дождь со снегом, затем поле повышенного давления принесло небольшую передышку, далее последовала очередная порция ненастья из-за нового вихря.