В Пензе начали противогололедную обработку дорог

На противогололедную обработку дорог в Пензе с раннего утра в понедельник, 17 ноября, вышли 26 комбинированных машин, сообщил глава города Олег Денисов.
Трудятся коммунальщики и в пешеходных зонах: их подметают, используя тракторные щетки и многофункциональные «Чистики».
«Водителям, которые не успели «переобуться», лучше воздержаться от поездок на личном транспорте и поменять летние шины», - написал Олег Денисов в своем-телеграм канале.
Ранее в Приволжском УГМС сообщили, что на текущей рабочей неделе пензенцев ждут «погодные качели». Температурный режим при этом станет колебаться в пределах климатических значений. Так, в разные дни в светлое время суток на улице прогнозируется от -1 до до +12 градусов. По ночам термометры будут показывать в районе 0...+5.
«На отдельных участках дорог сохранятся благоприятные условия для образования гололедных явлений, особенно в ночные и утренние часы», - отметила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.
Новости по теме
- Прогноз на неделю: пензенцев ждут «погодные качели»
- В ночь на 17 ноября температура в Пензенской области опустится до -7
- В Пензенской области 16 ноября ожидается гололед
- Предстоящая зима будет холоднее предыдущей
- 15 ноября погода не порадует жителей Пензенской области
- В Пензе запланируют средства на проект ремонта Сурского моста
- На ремонт моста на Токарной планируют направить 126 млн
- В выходные пензенцев ждет первое осеннее испытание
- 14 ноября в Пензенской области будет пасмурно и дождливо
- 13 ноября в Пензенской области станет чуть теплее
Последние новости
- На Окружной открыли лабораторию по анализу воды от компании «Барьер»
- Прогноз на неделю: пензенцев ждут «погодные качели»
- УЖКХ обязали реконструировать канализацию на ул. Совхоз-Техникум
- На Пензе-I нашли грибок на стенах перехода к посадочным платформам
- Между Заречным и Пензой хотят запустить новый автобусный маршрут
- Пенсионеры могут увеличить пенсию на 19%, подав одно заявление
- В ночь на 17 ноября температура в Пензенской области опустится до -7
- В минздраве рассказали, сколько нужно спать
- В медучреждениях Пензенской области появилось более 100 новых врачей
- В МВД предупредили о мошенничестве с выплатами ветеранам труда
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!