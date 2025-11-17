Общество

В Пензе начали противогололедную обработку дорог

На противогололедную обработку дорог в Пензе с раннего утра в понедельник, 17 ноября, вышли 26 комбинированных машин, сообщил глава города Олег Денисов.

Трудятся коммунальщики и в пешеходных зонах: их подметают, используя тракторные щетки и многофункциональные «Чистики».

«Водителям, которые не успели «переобуться», лучше воздержаться от поездок на личном транспорте и поменять летние шины», - написал Олег Денисов в своем-телеграм канале.

Ранее в Приволжском УГМС сообщили, что на текущей рабочей неделе пензенцев ждут «погодные качели». Температурный режим при этом станет колебаться в пределах климатических значений. Так, в разные дни в светлое время суток на улице прогнозируется от -1 до до +12 градусов. По ночам термометры будут показывать в районе 0...+5.

«На отдельных участках дорог сохранятся благоприятные условия для образования гололедных явлений, особенно в ночные и утренние часы», - отметила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

Источник — фото из тг-канала Олега Денисова
