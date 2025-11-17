Прогноз на неделю: пензенцев ждут «погодные качели»

На текущей рабочей неделе характер погоды на территории Пензенской области будет неустойчивым, сообщили в Приволжском УГМС в понедельник, 17 ноября.
«Вначале сохранится господство мощного западного циклона. На улице пасмурно, ветрено, и будут идти смешанные осадки. Затем влияние поля повышенного давления принесет небольшую передышку в непогоде. А вот затем регион ждет очередная порция ненастья из-за нового вихря», - пояснила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.
По ее словам, при таких «погодных качелях» температурный режим станет колебаться в пределах климатических значений. Так, в разные дни в светлое время суток на улице прогнозируется от -1 до до +12 градусов.
По ночам термометры будут показывать в районе 0...+5.
«На отдельных участках дорог сохранятся благоприятные условия для образования гололедных явлений, особенно в ночные и утренние часы», - добавила Светлана Иванкова.
