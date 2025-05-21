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Общество

Похороны почетных граждан: в регионе утвердят порядок компенсации

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В регионе планируют утвердить порядок предоставления средств на захоронение умершего или погибшего почетного гражданина Пензенской области. Проект соответствующего постановления сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Компенсировать расходы будет министерство ЖКХ и ГЗН за счет регионального бюджета. Возмещаются затраты на:

- оформление документов, необходимых для погребения;

- услуги организатора ритуала похорон;

- услуги по перевозке тела (останков) в морг, к местам прощания и погребения;

- услуги морга, включая санитарную и косметическую обработку тела, бальзамирование;

- изготовление и приобретение похоронных принадлежностей, включая гроб, памятник, ограду, венок;

- услуги по захоронению, включая рытье могилы, опускание гроба, засыпку могилы;

- установку надмогильных сооружений.

Супруг, родственники или иное лицо, взявшее на себя обязанность по погребению почетного гражданина Пензенской области, должны предоставить в министерство следующие документы:

- заявление с указанием реквизитов расчетного счета, на который следует перечислить компенсацию;

- заверенную копию свидетельства о смерти;

- заверенную копию документа, подтверждающего присвоение звания «Почетный гражданин Пензенской области»;

- документы, подтверждающие фактически понесенные расходы;

- копии документов, подтверждающих родство с умершим (в случае обращения супруга или родственника) либо полномочия законного представителя или иного лица.

Компенсация выплачивается в течение 20 календарных дней со дня обращения и подачи документов, уточняется в проекте постановления.

Звания «Почетный гражданин Пензенской области» можно удостоиться за особые заслуги перед регионом и его населением в политической, экономической, социальной, культурной и иных сферах деятельности, а также за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного и гражданского долга.

В течение календарного года звание присваивается не более чем 2 лицам прижизненно и 1 человеку посмертно.

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