Похороны почетных граждан: в регионе утвердят порядок компенсации

В регионе планируют утвердить порядок предоставления средств на захоронение умершего или погибшего почетного гражданина Пензенской области. Проект соответствующего постановления сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.
Компенсировать расходы будет министерство ЖКХ и ГЗН за счет регионального бюджета. Возмещаются затраты на:
- оформление документов, необходимых для погребения;
- услуги организатора ритуала похорон;
- услуги по перевозке тела (останков) в морг, к местам прощания и погребения;
- услуги морга, включая санитарную и косметическую обработку тела, бальзамирование;
- изготовление и приобретение похоронных принадлежностей, включая гроб, памятник, ограду, венок;
- услуги по захоронению, включая рытье могилы, опускание гроба, засыпку могилы;
- установку надмогильных сооружений.
Супруг, родственники или иное лицо, взявшее на себя обязанность по погребению почетного гражданина Пензенской области, должны предоставить в министерство следующие документы:
- заявление с указанием реквизитов расчетного счета, на который следует перечислить компенсацию;
- заверенную копию свидетельства о смерти;
- заверенную копию документа, подтверждающего присвоение звания «Почетный гражданин Пензенской области»;
- документы, подтверждающие фактически понесенные расходы;
- копии документов, подтверждающих родство с умершим (в случае обращения супруга или родственника) либо полномочия законного представителя или иного лица.
Компенсация выплачивается в течение 20 календарных дней со дня обращения и подачи документов, уточняется в проекте постановления.
Звания «Почетный гражданин Пензенской области» можно удостоиться за особые заслуги перед регионом и его населением в политической, экономической, социальной, культурной и иных сферах деятельности, а также за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного и гражданского долга.
В течение календарного года звание присваивается не более чем 2 лицам прижизненно и 1 человеку посмертно.
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