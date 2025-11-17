Общество

Между Заречным и Пензой хотят запустить новый автобусный маршрут

В 2026 году планируется запустить новый маршрут между Заречным и Пензой - от Ахунской проходной до аграрного университета, расположенного на улице Ботанической. Инициатива обсуждалась на рабочей встрече главы ЗАТО Алексея Костина и губернатора Олега Мельниченко.

«Также продолжим приобретать для города автобусы: в 2026 году закупим 4 машины, в 2027-м - еще 8», - написал Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

Этой осенью в Заречном появилось 4 новых автобуса марки КамАЗ, которые могут перевозить до 111 человек, в них по 29 посадочных мест.

Машины оснащены всем необходимым для людей с ограниченной мобильностью. В каждом установлено 8 камер, которые позволяют водителю видеть, что происходит в салоне и вокруг. Имеются и системы кондиционирования.

Машины скоро выйдут на линии.

Источник — фото из TG-канала Алексея Костина
