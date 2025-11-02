Смертельное ДТП в Пензенском районе: столкнулись 2 машины Mazda

02.11.2025 | 10:45

В субботу, 1 ноября, в Пензенском районе, на 439-м километре трассы Нижний Новгород - Саратов, недалеко от Михайловки, случилось ДТП с участием двух автомобилей Mazda.

По предварительным данным, в 16:45 столкнулись Mazda 3, которой управлял 34-летний мужчина, и Mazda СХ-9 с 35-летним водителем.

В ДТП получили травмы оба автомобилиста, а также два пассажира Mazda СХ-9: 49-летняя женщина и 32-летний мужчина. Медики госпитализировали их.

38-летний пассажир Mazda 3 от полученных телесных повреждений скончался, сообщили в областной ГАИ.

По факту ДТП проводят проверку.

1 ноября смертельное ДТП случилось в Кузнецком районе. В 16:50 на 16-м километре дороги - восточного подъезда к Кузнецку столкнулись три автомобиля: Ford Focus с 25-летним мужчиной за рулем, Renault Duster с 64-летним и «Лада-Приора» под управлением 41-летнего водителя.

Водитель Ford и 40-летняя пассажирка «Приоры» скончались от полученных травм в медицинском учреждении. Пострадали водитель «Лады-Приоры», его 15-летняя пассажирка, а также 21-летняя девушка из Ford.