За руль автобуса в Заречном впервые посадили женщину

В Заречном пассажирский автобус начала водить Татьяна Батайкина. Она первая женщина, пополнившая ряды шоферов АО «Автотранс» закрытого города.
Как пишет портал «Город Z», Татьяна Батайкина всю жизнь провела за рулем. Она работала на погрузчике и троллейбусе в Пензе, после отправилась в Москву, где впервые попробовала управлять автобусом.
В Заречный женщина перебралась, когда ушла на пенсию.
«Заречный - тихий, спокойный и красивый город. После столицы мне только это и нужно. Приняли здесь прекрасно. Не перевелись у нас настоящие мужчины, всегда во всем поддержат, помогут. Коллектив хороший. Сейчас стажируюсь, но скоро выйду в первый самостоятельный рейс», - рассказала Татьяна Батайкина.
Зареченский «Автотранс» нуждается в водителях автобусов. Осенью прошлого года количество машин на межмуниципальных маршрутах значительно сократилось. Причиной был назван рост заболеваемости среди водителей. В связи с этим ввели временный график движения автобусов № 101 и 103 по рабочим дням.
В начале 2025-го директор предприятия Эдуард Кузовков предложил продать его частникам, после чего его уволили. В «Автотранс» набрали новую команду.
