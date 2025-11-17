Общество

Пенсионеры могут увеличить пенсию на 19%, подав одно заявление

Отложив выход на пенсию, пожилые граждане могут увеличить размер своей будущей пенсии за счет повышающих коэффициентов.

Такая возможность законодательно закреплена с 2015 года. «Премиальные» коэффициенты увеличивают размер фиксированной выплаты к пенсии и сумму пенсионных баллов.

Повышение рассчитывается за каждый полный год более позднего обращения за назначением пенсии при достижении установленного пенсионного возраста.

Правом увеличить пенсию с помощью премиальных коэффициентов обладают не только будущие пенсионеры, но и действующие.

Если гражданин уже является пенсионером, то он может временно отказаться от получения страховой пенсии, например при устройстве на высокооплачиваемую работу на любой срок не меньше года. Для этого требуется подать заявление в Социальный фонд России.

После завершения трудовой деятельности к пенсии будут применены соответствующие повышающие коэффициенты. Например, за один год «лишней» работы фиксированная выплата к страховой пенсии увеличится на 5,6%, а сумма ИПК - на 7%. Если дополнительно отработать три года, то фиксированная пенсия увеличится на 19%, а количество пенсионных баллов - на 24%.

