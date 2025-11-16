В минздраве рассказали, сколько нужно спать

В региональном минздраве рассказали, сколько человеку нужно спать, чтобы меньше болеть.
По словам экспертов, хороший сон очень важен для организма, он помогает ему восстановиться, улучшает обмен веществ и «перезагружает» нервную систему. А еще - замедляет старение и способствует более качественной жизни.
«В глубоких стадиях сна в нашем организме вырабатывается гормон роста - соматотропин, который запускает программу комплексного обновления организма и регулирует обмен веществ», - объяснили специалисты Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.
Если человек не высыпается, то начинает чувствовать себя плохо, у него могут появляться головные боли и раздражительность. При этом страдает качество сна - он становится поверхностным и тяжелым.
В то же время увеличивается риск различных заболеваний, например, таких как диабет, гипертония, ожирение.
Специалисты отмечают, для здоровья необходимо каждую ночь спать по 7-8 часов. Это поможет человеку быть активнее и меньше болеть.
Новости по теме
- В медучреждениях Пензенской области появилось 106 новых врачей
- Россиянам рассказали о риске заболеть гриппом после прививки
- Мужчина попытался проглотить гигантский бургер и повредил мозг
- Некоторые продукты с плесенью разрешили есть после ее удаления
- Россиянин переварил собственный орган и потерял способность ходить из-за одного напитка
- Выявлен неожиданный фактор ускорения биологического старения
- В Городищенском районе закупили оборудование в женскую консультацию
- Россиянам дали советы по увлажнению воздуха в квартире
- В Москве годовалый мальчик едва не лишился зрения из-за лечения насморка дома
- Врач: Хранить лекарства в таблетницах опасно
Последние новости
- В ночь на 17 ноября температура в Пензенской области опустится до -7
- В медучреждениях Пензенской области появилось 106 новых врачей
- В МВД предупредили о мошенничестве с выплатами ветеранам труда
- 17 ноября в Пензе отключат свет в домах на нескольких улицах
- Зоопарку хотят выделить деньги на пополнение коллекции животных
- В Пензенской области 16 ноября ожидается гололед
- Новую больницу в Земетчине планируют достроить в 2027 году
- В Пензе определили дату старта новогодней кампании
- Банк, такси, прогноз погоды: белый список доступных сайтов расширили
- В Арбекове за осень высадили более 160 деревьев
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!