В минздраве рассказали, сколько нужно спать

16.11.2025 | 15:19

В региональном минздраве рассказали, сколько человеку нужно спать, чтобы меньше болеть.

По словам экспертов, хороший сон очень важен для организма, он помогает ему восстановиться, улучшает обмен веществ и «перезагружает» нервную систему. А еще - замедляет старение и способствует более качественной жизни.

«В глубоких стадиях сна в нашем организме вырабатывается гормон роста - соматотропин, который запускает программу комплексного обновления организма и регулирует обмен веществ», - объяснили специалисты Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Если человек не высыпается, то начинает чувствовать себя плохо, у него могут появляться головные боли и раздражительность. При этом страдает качество сна - он становится поверхностным и тяжелым.

В то же время увеличивается риск различных заболеваний, например, таких как диабет, гипертония, ожирение.

Специалисты отмечают, для здоровья необходимо каждую ночь спать по 7-8 часов. Это поможет человеку быть активнее и меньше болеть.