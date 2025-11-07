«Пункт назначения»: в Заре автобус №25 попал в шокирующее ДТП

07.11.2025 | 15:29

В пензенском микрорайоне Заря на улице Новоселов случилось ДТП с участием трала и автобуса № 25. Момент происшествия запечатлел видеорегистратор. По словам автора кадров, подобное он видел только в известной киноленте «Пункт назначения».

ДТП случилось в пятницу, 7 ноября, в 14:14. Ролик опубликовали в Сети.

Владелец регистратора, как и автобус перед ним, направлялись в Зарю, спецтехника – им навстречу. У перекрестка с проездом Яшиной, когда машины сблизились, случилось ЧП.

По предположениям пользователей, груз трала или его борт ударил в бок автобуса. Несколько окон разбились, на корпусе появилась полоса-вмятина.

Владелец регистратора резко вывернул на обочину, чтобы уйти от опасности.

«Второй день рождения у многих присутствующих. Хорошо, что пассажиры не пострадали, некоторые из них могли сегодня не вернуться домой. Отдельно хочу выделить отсутствие бордюров на данном участке, что спасло мне жизнь. Если бы это произошло чуть дальше, я бы сегодня мог не вернуться домой», - написал автор видео.

Видео «Сова Пенза авто».