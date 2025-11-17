УЖКХ обязали реконструировать канализацию на ул. Совхоз-Техникум

17.11.2025 | 11:36

В Пензе суд обязал управление ЖКХ реконструировать канализацию на улице Совхоз-Техникум. Таким образом был удовлетворен соответствующий иск местной жительницы.

Женщина указала, что сточные воды из канализационного колодца растекаются по всей округе, аккумулируются на заболоченном участке и впадают в реку Мойку; инженерные сети изношены, их обслуживанием никто не занимается.

Между тем сброс стоков в водоем (этот факт был зафиксирован сотрудниками минлесхоза и Росприроднадзора) ухудшает экологическую обстановку и угрожает здоровью горожан. Эту проблему на протяжении долгого времени в соцсетях поднимали и другие пензенцы.

Представитель УЖКХ заявил, что управление не должно быть ответчиком по данному делу, однако суд счел этот довод несостоятельным.

При принятии решения об удовлетворении иска учитывался акт обследования технического состояния сетей водоотведения от 24 октября 2024 года, в котором указывалось, что из-за полного износа канализационной системы, разрушения колодцев и постоянных утечек дальнейшая эксплуатация коммуникаций затруднена, они нуждаются в ремонте.

В результате Ленинский районный суд обязал УЖКХ в течение двух лет провести реконструкцию объекта протяженностью 3 888 метров.

Решение было обжаловано, однако коллегия по гражданским делам оставила его без изменения, сообщили в Пензенском областном суде.

При этом суду апелляционной инстанции были представлены доказательства, свидетельствующие о начале работ, это муниципальный контракт на подготовку проектной документации для реконструкции объекта.

По данным портала госзакупок, на создание проекта решено направить 11 990 000 рублей. Срок окончания работ - 30 апреля 2026 года.